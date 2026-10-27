Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第338回
これを機にトラックボールにしちゃう？ フィリップスの多機能＆静音トラックボールがセール中
2026年10月27日 20時00分更新
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手首の痛みを軽減する！
「トラックボールマウス SPK7808」
SPK7808は、フィリップスが販売するトラックボールマウスです。Amazon.co.jpではタイムセール中で、4575円（19％オフ）で販売されています（10月27日現在）。
本製品はマウスの位置を固定したまま、本体のボールを転がしてポインターを操作するトラックボールマウスです。腕を動かさないため、疲労軽減、省スペース、細かな作業にも向いていると評判です。
BluetoothとUSBレシーバーによる接続に対応し、最大3台のデバイスを切り替えて使用できます。直径34mmの大型ボールと高精度センサーを搭載し、5段階のDPI調整や静音クリック、便利な7ボタン構成を備えるなど、デスク環境を問わず快適で効率的な操作を実現します。
「トラックボールマウス SPK7808」の特徴
自然な角度で手首や腕の負担を和らげるエルゴ設計
手になじむ形状と約15°の傾斜により手首の負担を軽減。腕を動かさず親指のみでカーソル操作ができるため長時間の作業も快適です。
最大3台のマルチペアリングとワンタッチ切替に対応
BluetoothとUSBレシーバーの双方に対応。PCやタブレットなど最大3台を同時接続し、ボタン一つでスムーズに切り替えられます。
静かな場所でも使える90%静音クリック＆長持ち省電力
クリック音を大幅に抑えた静音設計でオフィスや深夜でも安心。単3電池1本で最長18ヶ月使用できる優れた省エネ性能を誇ります。
まとめ：慣れは必要。だが効果はてきめん
おすすめしたいのは、「日常的にマウスを触る人」です。通常のマウスは手首や腕で動かすため、痛みに悩む人も多いです。トラックボールマウスは最初こそ慣れが必要ですが、これに慣れると腕の痛みがとてもラクになると好評です。
電池の持ちも良く、単三形電池1本で約18ヵ月もつとのこと。90％静音クリックのため、時間と場所を気にせず使えるのも嬉しいです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。
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