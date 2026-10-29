Amazonセール情報大紹介！ 第2424回
ちょっとした掃除にサッと使える！ 重さ1.0kgのマキタ製コードレス掃除機「CL108FDSHW」が14,479円
2026年10月29日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マキタ コードレス掃除機「CL108FDSHW」をチェック！
マキタのコードレス掃除機「CL108FDSHW」がAmazonで割引対象。参考価格23,100円から37％オフの14,479円で販売中。
床に髪の毛やホコリが落ちていても、掃除機をわざわざ取り出すのは面倒。そんな日常のちょっとした掃除には、軽くて扱いやすいコードレス掃除機が役立つ。マキタの「CL108FDSHW」は、バッテリー込みで重さ1.0kg。大がかりな掃除だけでなく、普段からこまめに掃除したい人に向いた一台だ。
①ワンタッチ操作で使える軽量コードレス設計
ワンタッチスイッチを採用し、運転中にボタンを押し続ける必要がない。バッテリーを含めた重さは1.0kgで、電源コードを接続せずに使用できるコードレス仕様だ。
②3段階の吸引モードと最大約25分の運転
吸引モードはパワフル、強、標準の3段階。吸込み仕事率はそれぞれ30W、20W、5Wで、連続使用時間はパワフル約10分、強約12分、標準約25分。10.8Vのスライド式リチウムイオンバッテリーを採用し、充電時間は約22分だ。
③600mLのカプセル式集じんとLEDライト
集じん容量600mLのカプセル式を採用し、簡単にゴミを捨てられる。フィルターには布製フィルターを使用。バッテリー切れのお知らせ機能を備えた高輝度LEDライトも搭載する。
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