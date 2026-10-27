雨の日も快適！ ゴアテックス搭載のアディダス「スーパーノヴァ RISE 3」

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アディダスの「スーパーノヴァ RISE 3 GORE-TEX」は、メンズ向けのランニングシューズ。Amazonでは35％オフセールを開催中で、1万2839円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（10月27日現在）。

本製品は、GORE-TEX素材を採用し、優れた防水性・防風性・透湿性を備えた全天候対応のランニングシューズです。雨や寒さの中でも快適なランをサポートしてくれます。

Dreamstrike+ミッドソールが柔らかさと安定性を高い次元で両立。さらにContinentalラバーアウトソールが濡れた路面でも優れたグリップ力を発揮し、天候に左右されず走りたいランナーに最適な一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で雨や寒さから足を快適に保護

内部にシームレスに組み込まれたメンブレンにより、高い防水・防風・透湿性を実現。天候を気にせず快適に走れます。

Dreamstrike+が叶えるソフトで安定したクッション

独自の高機能ミッドソールが着地時の衝撃を優しく吸収。柔らかさとブレない安定性を完璧なバランスで両立します。

Continentalラバーで濡れた路面でも強力グリップ

自動車タイヤにも使われる高品質ラバーをアウトソールに採用。雨の日の濡れたアスファルトでも高いトラクションを発揮します。

まとめ：優しく包むクッション性が◎

おすすめしたいのは、「冬に履く雨用シューズ」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、滑りにくい靴底でしっかり足元を支えてくれます。

また、足の甲を優しく包むシュータンにより、ソフトな履き心地と温かさを両立。秋冬の寒さにも負けず、ランニングを楽しめます。セールで35％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。