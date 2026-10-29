Amazonセール情報大紹介！ 第2423回
Appleのノイキャン搭載「AirPods 4」がAmazonで26％オフ！ 3万円を切る24,222円で販売中
2026年10月29日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Apple ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」をチェック！
Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載モデル）」がAmazonで割引対象。参考価格32,800円から26％オフの24,222円で販売中。
AppleのAirPodsが欲しいなら、せっかくだしノイキャン付きがいい。そんな人には、今回の割引はうれしい話だ。AirPods 4のノイキャン搭載モデルは、周囲の雑音を抑えるだけでなく、外部音取り込みや会話感知にも対応。気になっていたけど価格で迷っていたなら、安くなっている今、販売ページをのぞいてみては？
①H2チップが支えるノイズキャンセリング機能
H2チップを搭載し、アクティブノイズキャンセリングによって外部の雑音を耳に届く前に低減する。適応型オーディオはアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードをシームレスに融合する。また、「声を分離」機能は周囲の雑音を低減し、通話相手にクリアな音声を届ける。
②頭の動きに連動する空間オーディオを搭載
パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングに対応。軸部分をすばやく押すだけで音楽や通話をコントロールできるほか、「Hey Siri」で曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックもできる。
③ワイヤレス充電に対応し最大30時間再生
充電ケースはUSB-C、Qi規格のワイヤレス充電、Apple Watchの充電器に対応。ノイズコントロールをオフにすると、ケース併用で最大30時間再生できる。ノイキャンをオンにすると、イヤホン単体で最大4時間、ケース併用で最大20時間再生できる。
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