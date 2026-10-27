おサイフケータイと高耐久を備えて3万円台！ モトローラスマホ「moto g37j」がお買い得

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「moto g37j」は、モトローラが販売するSIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpではインペネトラブルグレイを3万2220円（17％オフ）で販売中です（10月27日現在）。

本製品は6.72型FHD+液晶（120Hz駆動）と5200mAhの大容量バッテリー、MediaTek Dimensity 6300プロセッサーを備え、おサイフケータイ（FeliCa）やIP64防水防塵、MIL規格準拠の耐衝撃性能に対応しています。

また、PANTONE監修のスタイリッシュなデザインに5000万画素カメラや立体音響スピーカーなども凝縮。日常使いを快適にこなせるエントリーモデルと言えるでしょう。

120Hz駆動の6.72型FHD+大画面と立体音響スピーカー

高精細で滑らかな120Hzディスプレーを採用。Dolby Atmos対応ステレオスピーカーと合わさり映像や音楽を満喫できます。

5200mAh大容量バッテリーと充実の防水防塵・耐衝撃性能

長時間の外出も安心な大容量バッテリーを搭載。IP64防水防塵に加えMIL規格準拠の耐久性で安心して使えます。

おサイフケータイ対応＆PANTONE監修のおしゃれなデザイン

毎日の買い物に便利なFeliCa機能を搭載。世界的なカラー権威PANTONEが監修した洗練された洗練デザインも魅力です。

まとめ：おサイフケータイと高耐久のイイとこ取り

おすすめしたいのは、「安価で多機能なスマホ」を求める人です。動画視聴やブラウジングなどの使い道であれば、3万円台で手に入る本製品は現実的な1台と言えるでしょう。120Hz対応の大画面で満足感も高いです。

FeliCa（おサイフケータイ）などの必要な機能と、IP64防水防塵の耐久性を兼ね備える本製品。日常使いできるサブスマホとして、ぜひ購入を検討してみてください。