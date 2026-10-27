【11万円台】仕事も普段使いも快適！ 16:10液晶採用のレノボ15.3型ノートPC

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IdeaPad Slim 3は、Lenovoの販売するノートパソコンです。15.3型のAmazon限定モデルがタイムセールで、11万4800円（28％オフ）で販売されています（10月27日現在）。

本製品は、AMD Ryzen 5 150プロセッサーと16GBメモリ、縦幅の広いアスペクト比16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、文書作成やウェブ閲覧が快適なノートPCです。

最大17.4時間の長時間バッテリー駆動に加え、指紋センサーやプライバシーシャッター付きカメラも標準装備。ビジネスから普段使いまで幅広く活躍するスリムでスタイリッシュな一台です。

作業効率が上がる画面比率16:10の15.3型液晶

縦表示領域が広い1920×1200ドットのWUXGA画面を採用。Webサイトの閲覧や資料作成の視認性が向上します。

最長17.4時間のバッテリー駆動と快適な動作性能

Ryzen 5と16GBメモリで普段使いや仕事を快適に処理。長時間のバッテリー駆動で外出先でも安心して使えます。

指紋認証やプライバシーシャッターなど安心のセキュリティ機能

安全かつ素早くログインできる指紋センサーを搭載。盗撮を防ぐカメラカバーやDolby Audioスピーカーも備えます。

まとめ：普段使いから仕事まで快適な1台

おすすめしたいのは、「持ち運びやすいノートPC」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもRyzen 5と十分なスペック。

重量1.59kgとノートとしては軽めで、1日しっかり持つバッテリーを搭載しているため、持ち歩くことが多い人向け。2年分使える「Microsoft 365 Personal」付きで資料作成もすぐできます。ぜひこの機会に購入を検討してみては。