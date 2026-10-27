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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第228回

ワンタン入りの大盛ラーメンを常備！ 「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」12個がセール中

2026年10月27日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個」が
Amazonでセール販売中！

　東洋水産「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

　参考価格2,266円のところ、14％オフの1,952円で販売中です。1個あたり約163円で、12個入りのケース販売となっています。

アマゾンでごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個を入手

「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」の特徴
Amazon商品ページより

　「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン」は、チキン・ポークエキスをベースに、たまねぎの甘みを加えたスタンダードな醤油味の大盛りカップラーメンです。

　具材には肉入りワンタン、鶏挽肉、コーン、ねぎを使用しています。麺はなめらかで歯切れがよく、弾力のある食感が特徴です。麺の重量は80gで、熱湯を注いで3分で調理できます。

　内容量は1個117gで、12個入りのセットです。常温保存が可能なため、自宅での食事はもちろん、キャンプや登山などのアウトドア用にストックしておくこともできます。

まとめ：ランチや夜食に！大盛カップ麺をまとめ買い

　しっかり食べたいときに便利な「ごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個」。肉入りワンタンや鶏挽肉などの具材が入った大盛りカップ麺を、自宅にストックしておきたい人にも向いています。

　Amazonでは現在、12個セットが参考価格2,266円から14％オフの1,952円で販売中です。1個あたり約163円で購入できるこの機会に、ランチや夜食用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

アマゾンでごつ盛り ワンタン醤油ラーメン 117g×12個を入手

※価格は税込み表記です。

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