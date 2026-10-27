アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第226回
炭酸水24本にTシャツまでついてくる！ 「ウィルキンソン」のセットが3,033円オフ
2026年10月27日 19時00分更新
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「ウィルキンソン 500ml×24本＋オリジナルTシャツ」が
Amazonタイムセールに登場！
ウィルキンソン タンサン24本にオリジナルロゴTシャツが付いた「ウィルキンソン 500ml×24本＋オリジナルTシャツ」がAmazonタイムセールに登場しています。
過去価格7,980円のところ、38％オフの4,947円で販売中です。1本あたり約206円で、ブラックのオリジナルロゴTシャツ（Mサイズ）も付いてきます。
「ウィルキンソン タンサン」の特徴
Amazon商品ページより
「ウィルキンソン タンサン」は、磨き抜かれた水と強めの炭酸から生まれる爽快感が特徴の本格炭酸水です。刺激の強さと、キレのよいすっきりとした味わいを特徴としています。
原材料は水と炭酸のみで、100mlあたりのエネルギーは0kcal、糖類は0gです。500ml入りのペットボトルが24本セットになっており、ブラックのオリジナルロゴTシャツ（Mサイズ）が付属します。
炭酸水はそのまま飲むほか、お酒の割り材としても活用できます。
まとめ：炭酸水を箱買いするならTシャツ付きセットに注目！
普段からウィルキンソンを飲んでいる人は、「ウィルキンソン 500ml×24本＋オリジナルTシャツ」をチェックしてみてはいかがでしょうか。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格7,980円から38％オフの4,947円で販売中です。炭酸水をまとめてストックしたい人や、限定Tシャツが気になる人は、セールの機会に検討してみてください。
※価格は税込み表記です。
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