Amazonセール情報大紹介！ 第2422回
1万6018円で、6.9型120Hzの大画面とステレオスピーカーまで備えたMotorola「moto g06」
2026年10月28日 21時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Motorola SIMフリースマートフォン「moto g06」をチェック！
MotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g06」がAmazonで割引対象。参考価格26,800円から40％オフの16,018円で販売中。
スマホで動画を楽しむなら、画面の大きさだけでなく、音響機能も重視したい。Motorolaの「moto g06」は、Dolby Atmosに加え、低音を強調するバスブースト機能も搭載。3.5mmイヤホンジャックも備え、スピーカーと有線イヤホンの両方が使える。動画視聴を重視しつつ、スマホの購入費用を抑えたい人には魅力的な一台だ。
①6.9型の大画面に120Hz表示と音響機能
約6.9型のHD+液晶は1640×720ドットの解像度で、120Hz表示に対応。最大輝度は600ニトで、カラーブースト機能も備える。音響面ではDolby Atmos対応のステレオスピーカーを搭載し、低音を強調するバスブースト機能も利用できる。
②5000万画素カメラと多彩な撮影機能を搭載
背面には5000万画素のメインカメラを搭載し、PDAFやLEDフラッシュに対応する。800万画素のインカメラも備え、AIポートレートやオートナイトモード、グループ自撮りなどの撮影機能を搭載。さらに、Googleレンズや消しゴムマジックも利用できる。
③5200mAhバッテリーとIP64の防塵・防滴
標準容量5200mAhのバッテリーを内蔵し、10W充電に対応。ディスプレーにはGorilla Glass 3を採用し、本体はIP64の防塵・防滴性能を備える。約194gのボディに、指紋認証と顔認証も搭載している。
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