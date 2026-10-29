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ほっともっと「素うどん」100円！ コロッケもサラダも税込100円で登場

2026年10月29日 16時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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ぜーんぶ100円！

　　ほっともっとは11月1日から、「ミニ素うどん」など全5品を揃えたサイドメニュー「100円シリーズ」を発売します。

ほっともっとに100円の「ミニ素うどん」「牛肉コロッケ」

　　お弁当にもう一品追加したいときに手ごろな「100円シリーズ」。100円で「ミニ素うどん」や「牛肉コロッケ」が揃います。

▲ミニ素うどん　100円

　だしの風味豊かな、シンプルなうどんです。

▲牛肉コロッケ　100円

お惣菜やサラダも100円

　そのほか「きんぴらごぼう」「小松菜と油揚げの和え物」といったお惣菜にサラダも100円で登場します。

▲きんぴらごぼう　100円

▲小松菜と油揚げの和え物　100円

▲グリーンサラダ　100円

税込100円はうれしい！

　ほっともっとでは以前からミニうどんを販売しており、今年5月には「ミニ冷やしわかめうどん」が160円で登場していました。

　今回は具材のないシンプルな「素うどん」ですが、そのぶん価格は税込100円！ 物価高の今、100円で温かいうどんを追加できるのはうれしいですね。

　いつものお弁当にプラスして、うどん付きのランチにするのもよさそうです！

・開始日：2026年11月1日

　（※文中の価格はすべて税込）

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