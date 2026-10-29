ほっともっと「素うどん」100円！ コロッケもサラダも税込100円で登場

ほっともっとは11月1日から、「ミニ素うどん」など全5品を揃えたサイドメニュー「100円シリーズ」を発売します。
ほっともっとに100円の「ミニ素うどん」「牛肉コロッケ」
お弁当にもう一品追加したいときに手ごろな「100円シリーズ」。100円で「ミニ素うどん」や「牛肉コロッケ」が揃います。
▲ミニ素うどん 100円
だしの風味豊かな、シンプルなうどんです。
▲牛肉コロッケ 100円
お惣菜やサラダも100円
そのほか「きんぴらごぼう」「小松菜と油揚げの和え物」といったお惣菜にサラダも100円で登場します。
▲きんぴらごぼう 100円
▲小松菜と油揚げの和え物 100円
▲グリーンサラダ 100円
税込100円はうれしい！
ほっともっとでは以前からミニうどんを販売しており、今年5月には「ミニ冷やしわかめうどん」が160円で登場していました。
今回は具材のないシンプルな「素うどん」ですが、そのぶん価格は税込100円！ 物価高の今、100円で温かいうどんを追加できるのはうれしいですね。
いつものお弁当にプラスして、うどん付きのランチにするのもよさそうです！
・開始日：2026年11月1日
（※文中の価格はすべて税込）
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