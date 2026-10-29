ほっともっと「素うどん」100円！ コロッケもサラダも税込100円で登場

ほっともっとは11月1日から、「ミニ素うどん」など全5品を揃えたサイドメニュー「100円シリーズ」を発売します。

ほっともっとに100円の「ミニ素うどん」「牛肉コロッケ」

お弁当にもう一品追加したいときに手ごろな「100円シリーズ」。100円で「ミニ素うどん」や「牛肉コロッケ」が揃います。

▲ミニ素うどん 100円

だしの風味豊かな、シンプルなうどんです。

▲牛肉コロッケ 100円

お惣菜やサラダも100円

そのほか「きんぴらごぼう」「小松菜と油揚げの和え物」といったお惣菜にサラダも100円で登場します。

▲きんぴらごぼう 100円

▲小松菜と油揚げの和え物 100円

▲グリーンサラダ 100円

税込100円はうれしい！

ほっともっとでは以前からミニうどんを販売しており、今年5月には「ミニ冷やしわかめうどん」が160円で登場していました。



今回は具材のないシンプルな「素うどん」ですが、そのぶん価格は税込100円！ 物価高の今、100円で温かいうどんを追加できるのはうれしいですね。



いつものお弁当にプラスして、うどん付きのランチにするのもよさそうです！



・開始日：2026年11月1日

（※文中の価格はすべて税込）