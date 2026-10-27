【明日から】国産ほたてが110円～！ スシローで3種のほたて祭り

回転寿司チェーン「スシロー」は10月28日、国産ほたて貝柱を使ったすし3品を1貫110円～で発売します。
期間は11月8日までで、販売予定総数に達した場合は販売を終了します。
スシロー、国産ほたて貝柱3品を110円～で販売！
マヨ炙りや柚子のせも登場
今回は、国産ほたて貝柱をそのまま味わう商品に加え、マヨ炙りや柚子のせなど、異なる仕立てを用意します。
■国産ほたて貝柱のすし3品
▲国産ほたて貝柱 1貫 110円～
冷たい海で育った国産ほたて貝柱を、素材そのものの甘みや旨みを味わえるすしに仕立てています。
▲漬け国産ほたて貝柱 マヨ炙り 1貫 110円～
醤油に漬けた国産ほたて貝柱にマヨネーズをかけて炙りました。ほたての甘みやマヨネーズのコク、焦がし醤油の香ばしさが特徴です。
▲漬け国産ほたて貝柱 柚子のせ 1貫 110円～
醤油に漬けた国産ほたて貝柱に柚子をのせ、爽やかな香りをアクセントにしています。
■天然本鮪やムラサキいかも登場
このほか、天然本鮪のねぎとろ包みや大切りムラサキいかの食べ比べ、盛り合わせ商品、創作すしもラインアップします。
▲長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み 110円～
長崎沖の天然本鮪のねぎとろを包みで楽しめる商品です。持ち帰りの場合は軍艦1貫で提供します。
▲大切りムラサキいか食べ比べ 110円～
大切りのムラサキいかを、素材そのものの味わいと塩レモンの2種類で食べ比べできます。盛り合わせ内容は、いかと塩レモンです。
▲天然魚彩り5種盛り 680円～
天然インド鮪中とろ、寒さわら藁焼（生姜のせ）、金目鯛の炙り（直火炙り）、境港産こはだ、あかす海老包み 卵黄醤油がけ（数の子バラコのせ）を盛り合わせたメニューです。
▲青森育ちのサーモン食べ比べ 260円～
サーモンと、ねぎ・生姜を添えた漬けの2種類を食べ比べできます。
▲あじ酢洗い 味噌和え軍艦 120円～
魚や野菜を酢味噌で合わせる佐賀の郷土料理「かけ和え」をイメージした創作すしです。
ホタテ高騰の中、国産ほたてが110円～！
近ごろはホタテの不漁や価格高騰がニュースでも報じられています。そんな中、国産ほたて貝柱を1貫110円～で楽しめるのはうれしいですね。
そのままの味わいはもちろん、マヨ炙りや柚子のせなど3種類が揃うので、食べ比べてみるのもよさそうです。販売は11月8日までの予定ですが、販売予定総数に達し次第終了となります。
・発売日：2026年10月28日
・終了日：2026年11月8日
※価格は税込み表記です。
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