【明日から】国産ほたてが110円～！ スシローで3種のほたて祭り

回転寿司チェーン「スシロー」は10月28日、国産ほたて貝柱を使ったすし3品を1貫110円～で発売します。

期間は11月8日までで、販売予定総数に達した場合は販売を終了します。

スシロー、国産ほたて貝柱3品を110円～で販売！

マヨ炙りや柚子のせも登場

今回は、国産ほたて貝柱をそのまま味わう商品に加え、マヨ炙りや柚子のせなど、異なる仕立てを用意します。

■国産ほたて貝柱のすし3品

▲国産ほたて貝柱 1貫 110円～

冷たい海で育った国産ほたて貝柱を、素材そのものの甘みや旨みを味わえるすしに仕立てています。

▲漬け国産ほたて貝柱 マヨ炙り 1貫 110円～

醤油に漬けた国産ほたて貝柱にマヨネーズをかけて炙りました。ほたての甘みやマヨネーズのコク、焦がし醤油の香ばしさが特徴です。

▲漬け国産ほたて貝柱 柚子のせ 1貫 110円～

醤油に漬けた国産ほたて貝柱に柚子をのせ、爽やかな香りをアクセントにしています。

■天然本鮪やムラサキいかも登場

このほか、天然本鮪のねぎとろ包みや大切りムラサキいかの食べ比べ、盛り合わせ商品、創作すしもラインアップします。

▲長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み 110円～

長崎沖の天然本鮪のねぎとろを包みで楽しめる商品です。持ち帰りの場合は軍艦1貫で提供します。

▲大切りムラサキいか食べ比べ 110円～

大切りのムラサキいかを、素材そのものの味わいと塩レモンの2種類で食べ比べできます。盛り合わせ内容は、いかと塩レモンです。

▲天然魚彩り5種盛り 680円～

天然インド鮪中とろ、寒さわら藁焼（生姜のせ）、金目鯛の炙り（直火炙り）、境港産こはだ、あかす海老包み 卵黄醤油がけ（数の子バラコのせ）を盛り合わせたメニューです。

▲青森育ちのサーモン食べ比べ 260円～

サーモンと、ねぎ・生姜を添えた漬けの2種類を食べ比べできます。

▲あじ酢洗い 味噌和え軍艦 120円～

魚や野菜を酢味噌で合わせる佐賀の郷土料理「かけ和え」をイメージした創作すしです。

ホタテ高騰の中、国産ほたてが110円～！

近ごろはホタテの不漁や価格高騰がニュースでも報じられています。そんな中、国産ほたて貝柱を1貫110円～で楽しめるのはうれしいですね。



そのままの味わいはもちろん、マヨ炙りや柚子のせなど3種類が揃うので、食べ比べてみるのもよさそうです。販売は11月8日までの予定ですが、販売予定総数に達し次第終了となります。

・発売日：2026年10月28日

・終了日：2026年11月8日

※価格は税込み表記です。