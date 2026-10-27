日清「カップヌードル」が異世界合体！ 銀だこ・カラムーチョ・ごはんですよ！と衝撃コラボ

日清食品は11月9日、「カップヌードル 異世界合体」シリーズ3品を全国で発売します。

日清食品「カップヌードル 異世界合体」シリーズ3品が登場！

今回登場するのは、「築地銀だこ」のたこ焼、「湖池屋」のカラムーチョ、「桃屋」のごはんですよ！と、それぞれカップヌードルの定番フレーバーを組み合わせた商品です。

発売55周年を迎えたカップヌードルの新シリーズとして、異なるジャンルの味わいを融合させています。

・カップヌードル 異世界合体シリーズ カップヌードル＆銀だこ 279円

「カップヌードル」のスープをベースに、だしの旨みとあおさ、紅しょうが、ソースの風味をきかせた一品です。

具材には、謎肉（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、タコ風ボール、たまご、ネギ、揚げ玉を使用しています。つるみのあるしなやかな麺を合わせ、別添の「香ばし風味 特製オイル」で、たこ焼の生地を油で焼いたような香ばしさを加えています。

内容量は76g（麺60g）です。

・カップヌードル 異世界合体シリーズ カレー＆カラムーチョ 279円

「カップヌードル カレー」と、湖池屋の辛旨スナック「カラムーチョ」を組み合わせた商品です。カップヌードル カレーのスープをベースに、唐辛子の辛みとガーリックや野菜の旨みをきかせています。

具材にはホットチリ味付ポテト、謎肉（大豆たん白入り豚ミンチ加工品）、ニンジンを使用。

スープの味わいに負けない、つるみのある少し太めのしなやかな麺を合わせています。別添の「ホットチリ味パウダー」で、後を引く辛みを加えられます。

内容量は80g（麺60g）です。

・カップヌードル 異世界合体シリーズ シーフードヌードル＆ごはんですよ！ 279円

「カップヌードル シーフードヌードル」と、桃屋の「ごはんですよ！」を組み合わせた商品です。シーフードヌードルのスープをベースに海苔の風味を加え、別添の「ごはんですよ！入り 特製ペースト」で磯の香りを際立たせています。

具材にはイカ、カニカマ（カニ風味かまぼこ）、キャベツ、たまご、ネギを使用。スープの味わいを引き立てる、つるみのあるしなやかな麺を合わせています。

内容量は74g（麺60g）です。

築地銀だこや湖池屋からもコラボ商品が登場

今回のシリーズ発売に合わせ、築地銀だこは「一度は食べたい‼謎肉たこ焼」を、湖池屋は「スティックカラムーチョ カップヌードルカレー味」を発売します。

カップヌードルの味わいをたこ焼やスナック菓子と組み合わせた商品も登場し、各社がコラボ商品を展開します。

おなじみの味がカップヌードルになったら？

銀だこのたこ焼、カラムーチョ、ごはんですよ！というおなじみの味が、カップヌードルと合体する今回の新シリーズ。たこ焼風の香ばしさ、唐辛子の辛み、海苔の風味と、それぞれ異なる特徴を楽しめるラインアップです。

どの組み合わせが気になるか、食べ比べてみるのも楽しそうですね。気になる商品がある人は、11月9日の発売日にチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年11月9日

※価格は税込み表記です。