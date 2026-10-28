RTX 5060＋32GB＋1TB！ ASUSの16型ゲーミングノート「TUF Gaming F16」が14％オフの29万9800円

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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格349,800円から14％オフの299,800円で販売中。

RTX 5060搭載に加え、メモリは32GB、SSDは1TB。購入時からメモリやストレージの容量を確保できるのが、このモデルの魅力だ。ASUS「TUF Gaming F16」は、Core i7-14650HXや144Hz対応の16型液晶も搭載。グラフィックス性能はもちろん、メモリと保存容量にもこだわって選びたい人にぴったりの構成だ。

①最大115WのRTX 5060とDDR5メモリ

RTX 5060 Laptop GPUは最大115Wで、8GBのGDDR7ビデオメモリを搭載。メインメモリはDDR5-5600を採用。SO-DIMMスロットは2基とも使用済みとなっている。SSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe対応だ。

②144Hz表示と広色域の16型WUXGA液晶

16型液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、リフレッシュレートは144Hz。色域はsRGB約100％に対応する。表面はノングレア仕様で、狭額縁デザインを採用。ワイドTFTカラー液晶を備える。

③日本語キーボードと冷却モード切り替え機能

107キーのJIS配列日本語キーボードに、テンキーとRGBバックライトを搭載。フルサイズの矢印キーやマルチタッチタッチパッドも備える。Armoury Crateで冷却モードを切り替えられ、筐体はMIL-STD 810Hに準拠する。

製品スペック

【CPU】Intel Core i7-14650HX

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4、NVMe/M.2）

【ディスプレー】16型WUXGA液晶（1920×1200ドット、144Hz、ノングレア）