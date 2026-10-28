Amazonセール情報大紹介！ 第2421回
RTX 5060＋32GB＋1TB！ ASUSの16型ゲーミングノート「TUF Gaming F16」が14％オフの29万9800円
2026年10月28日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格349,800円から14％オフの299,800円で販売中。
RTX 5060搭載に加え、メモリは32GB、SSDは1TB。購入時からメモリやストレージの容量を確保できるのが、このモデルの魅力だ。ASUS「TUF Gaming F16」は、Core i7-14650HXや144Hz対応の16型液晶も搭載。グラフィックス性能はもちろん、メモリと保存容量にもこだわって選びたい人にぴったりの構成だ。
①最大115WのRTX 5060とDDR5メモリ
RTX 5060 Laptop GPUは最大115Wで、8GBのGDDR7ビデオメモリを搭載。メインメモリはDDR5-5600を採用。SO-DIMMスロットは2基とも使用済みとなっている。SSDはPCI Express 4.0 x4接続のNVMe対応だ。
②144Hz表示と広色域の16型WUXGA液晶
16型液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、リフレッシュレートは144Hz。色域はsRGB約100％に対応する。表面はノングレア仕様で、狭額縁デザインを採用。ワイドTFTカラー液晶を備える。
③日本語キーボードと冷却モード切り替え機能
107キーのJIS配列日本語キーボードに、テンキーとRGBバックライトを搭載。フルサイズの矢印キーやマルチタッチタッチパッドも備える。Armoury Crateで冷却モードを切り替えられ、筐体はMIL-STD 810Hに準拠する。
製品スペック
【CPU】Intel Core i7-14650HX
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4、NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型WUXGA液晶（1920×1200ドット、144Hz、ノングレア）
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