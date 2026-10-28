30％オフなら前モデルもアリ！ Shokz「OpenDots ONE」が1万9436円、Dolby Audio対応

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【Amazonで割引中】Shokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤフォン「OpenDots ONE」をチェック！

Shokzのイヤーカフ型ワイヤレスイヤフォン「OpenDots ONE」がAmazonで割引対象。参考価格27,880円から30％オフの19,436円で販売中。

Shokzの「OpenDots ONE」は、耳を塞がないイヤーカフ型で、Dolby Audioやワイヤレス充電に対応。片耳約6.5gと軽く、充電ケース併用で最大40時間再生できる。こうした機能を備えながら2万円を切る価格なら、最新モデルにこだわらず、前モデルを選ぶのも十分アリだ。

①Dolby Audioと独自技術で低音を強化

16mm相当のデュアルドライバーシステムを搭載。独自のBassphereとOpenBass 2.0で低音を強化し、DirectPitch技術で音漏れを抑える。専用アプリでは4種類のプリセットEQと2種類のカスタムEQを利用でき、プライベートモードも備える。

②チタン合金とシリコンを使った柔軟な構造

チタン合金と柔らかなシリコンを組み合わせた「JointArc」構造を採用。サングラスやマスクなどに干渉せず、安定した装着を支える。自動耳検出機能を備え、左右を区別せずに装着できる。

③Bluetooth 5.4で通話や操作にも対応

Bluetooth 5.4とマルチポイントに対応し、2台の機器に接続できる。AIノイズキャンセリング通話にも対応。タッチ操作に対応し、専用アプリではタッチ操作の設定もできる。イヤフォン本体はIP54の防塵・防水性能を備える。