Amazonセール情報大紹介！ 第2420回
30％オフなら前モデルもアリ！ Shokz「OpenDots ONE」が1万9436円、Dolby Audio対応
2026年10月28日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Shokz イヤーカフ型ワイヤレスイヤフォン「OpenDots ONE」をチェック！
Shokzのイヤーカフ型ワイヤレスイヤフォン「OpenDots ONE」がAmazonで割引対象。参考価格27,880円から30％オフの19,436円で販売中。
Shokzの「OpenDots ONE」は、耳を塞がないイヤーカフ型で、Dolby Audioやワイヤレス充電に対応。片耳約6.5gと軽く、充電ケース併用で最大40時間再生できる。こうした機能を備えながら2万円を切る価格なら、最新モデルにこだわらず、前モデルを選ぶのも十分アリだ。
①Dolby Audioと独自技術で低音を強化
16mm相当のデュアルドライバーシステムを搭載。独自のBassphereとOpenBass 2.0で低音を強化し、DirectPitch技術で音漏れを抑える。専用アプリでは4種類のプリセットEQと2種類のカスタムEQを利用でき、プライベートモードも備える。
②チタン合金とシリコンを使った柔軟な構造
チタン合金と柔らかなシリコンを組み合わせた「JointArc」構造を採用。サングラスやマスクなどに干渉せず、安定した装着を支える。自動耳検出機能を備え、左右を区別せずに装着できる。
③Bluetooth 5.4で通話や操作にも対応
Bluetooth 5.4とマルチポイントに対応し、2台の機器に接続できる。AIノイズキャンセリング通話にも対応。タッチ操作に対応し、専用アプリではタッチ操作の設定もできる。イヤフォン本体はIP54の防塵・防水性能を備える。
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