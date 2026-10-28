Amazonセール情報大紹介！ 第2419回
MSIのRTX 5060搭載ノートが16％オフ！ Core 7＋1TB SSDの「Cyborg 15」が20万9800円
2026年10月28日 16時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」をチェック！
MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格249,800円から16％オフの209,800円で販売中。
RTX 5060を搭載し、画面は144Hz表示に対応。ゲーム向けの性能に加え、1TB SSDを標準搭載しているのもポイントだ。MSI「Cyborg 15」は、半透明素材を取り入れた個性的なデザインも特徴。メモリには空きスロットがあり、購入後の増設にも対応している。
①Core 7とRTX 5060を搭載した構成
CPUにはインテルのCore 7 240Hを採用し、グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する。CPUとGPUの熱を効率的に排出する冷却設計を採用。長時間のハードなゲームプレイでも、高いパフォーマンスを安定して維持できる冷却性能を備える。
②144Hz液晶と1TB SSDを標準搭載
15.6型フルHD液晶は144Hz表示に対応し、非光沢仕様を採用。ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDだ。16GBのDDR5メモリを備え、空きスロットは1基。最大96GBまで増設可能だ。なお、増設・交換についてはMSI公認サポート店への問い合わせが必要となる。
③半透明ボディにRGBキーボードを採用
半透明素材を取り入れたボディデザインで、サイバーパンクをイメージした曲線的なモチーフを採用。キーボードにはテンキーとRGBバックライトを備える。92万画素のウェブカメラにはプライバシーシャッターも付いている。
製品スペック
【CPU】Intel Core 7 240H
【メモリ】16GB DDR5-5600（最大96GB）
【ストレージ】1TB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、144Hz、ノングレア
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