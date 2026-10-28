Office 2024を16型の大画面で！ テンキー付きHP「OmniBook 3」が15％オフの19万8500円

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【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAD）」をチェック！

HPの16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAD）」がAmazonで割引対象。参考価格233,680円から15％オフの198,500円で販売中。

文書作成も表計算も、16型の大画面で使えるのが魅力。縦に広い16：10のWUXGA IPS液晶を採用し、数字入力に便利なテンキー付き日本語キーボードも備える。さらに、Core Ultra 5と16GBメモリを搭載。Microsoft Office 2024が付属し、仕事で使うための装備がそろった一台だ。

①Office 2024と16型液晶で作業環境を充実

Microsoft Office 2024が付属。16型の非光沢IPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。テンキー付き日本語キーボードを採用し、Copilotキーやジェスチャー対応タッチパッドも備える。

②Core Ultra 5と16GBメモリを搭載

CPUはCore Ultra 5 225U。16GBのDDR5-5600メモリと512GBのPCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載。グラフィックスはCPU内蔵のIntel Graphicsで、OSはWindows 11 Home。顔認証にも対応する。

③急速充電に対応し接続端子も充実

バッテリー駆動時間は最大10時間30分で、45分で50％まで充電できる急速充電に対応。USB Type-CとType-Aを各2基搭載し、HDMI 2.1やヘッドフォン端子も装備する。Wi-Fi 6にも対応している。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 225U

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe Gen4 NVMe M.2）

【ディスプレー】16型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）

【Office】Microsoft Office 2024