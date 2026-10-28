Amazonセール情報大紹介！ 第2418回
Office 2024を16型の大画面で！ テンキー付きHP「OmniBook 3」が15％オフの19万8500円
2026年10月28日 11時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP 16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAD）」をチェック！
HPの16型ノートPC「OmniBook 3 16-bu（DD3C9PA-AAAD）」がAmazonで割引対象。参考価格233,680円から15％オフの198,500円で販売中。
文書作成も表計算も、16型の大画面で使えるのが魅力。縦に広い16：10のWUXGA IPS液晶を採用し、数字入力に便利なテンキー付き日本語キーボードも備える。さらに、Core Ultra 5と16GBメモリを搭載。Microsoft Office 2024が付属し、仕事で使うための装備がそろった一台だ。
①Office 2024と16型液晶で作業環境を充実
Microsoft Office 2024が付属。16型の非光沢IPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、画面比率は16：10。テンキー付き日本語キーボードを採用し、Copilotキーやジェスチャー対応タッチパッドも備える。
②Core Ultra 5と16GBメモリを搭載
CPUはCore Ultra 5 225U。16GBのDDR5-5600メモリと512GBのPCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載。グラフィックスはCPU内蔵のIntel Graphicsで、OSはWindows 11 Home。顔認証にも対応する。
③急速充電に対応し接続端子も充実
バッテリー駆動時間は最大10時間30分で、45分で50％まで充電できる急速充電に対応。USB Type-CとType-Aを各2基搭載し、HDMI 2.1やヘッドフォン端子も装備する。Wi-Fi 6にも対応している。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 225U
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe Gen4 NVMe M.2）
【ディスプレー】16型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）
【Office】Microsoft Office 2024
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2417回
トピックス10万4800円でCore 7と16GBメモリ！ Lenovoの15.3型ノート「IdeaPad Slim 3i」が19％オフ
-
第2416回
トピックス16型有機ELに最大50TOPSのNPU！ ASUS「Vivobook S 16」が10％オフの18万4800円
-
第2415回
トピックス格安ビジネスノートPCが欲しいなら。2.5Kタッチ液晶搭載のDell「XPS 13」が19％オフの12万7980円
-
第2414回
トピックスOffice2年間使い放題＆大画面の国内生産ノートPCがタイムセールで11万円台
-
第2413回
トピックススマホを片手でサッと着脱、使わないときは折りたためる！360度回る Philipsの車載ホルダーが23％オフの2280円
-
第2412回
トピックス19万円切りのCore i7＋RTX 5050はズバリお得！ MSIの144Hz対応ゲーミングノートがAmazonタイムセール中
-
第2411回
トピックス動画鮮やか有機ELモバイルノートがタイムセール中！ Amazon限定版はCPU強化済みでお得
-
第2410回
トピックスRTX 5060搭載で19万5700円！ Core i7＋1TB SSDのLenovo製ゲーミングノートがAmazonタイムセール対象
-
第2408回
トピックスノートPCの買い替え、欲しいのは「ちょうどいい」1台！ ASUS「Vivobook Go 15」がOffice2年分付きで18％オフの13万9800円
-
第2407回
トピックスブラウン「シリーズ9 SPORT」が25％オフ！ 替刃も全自動洗浄器も付いて5万2655円
- この連載の一覧へ