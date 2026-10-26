防水だけじゃない、疲れにくい一足！ メレルの全天候型ゴアテックスシューズが23％オフ

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メレルの「ハイキングシューズ TEMPO EXP ACTIVE GORE-TEX」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万3627円（23％オフ）などで販売されています（10月26日現在）。

このシューズは高い防水性と透湿性を備えた、GORE-TEXメンブレン採用の全天候型トレイルシューズです。耐久性に優れるシンセティックレザーとメッシュを組み合わせ、軽量性とホールド感を両立しています。

ボリューム感のあるミッドソールが優れたクッション性と安定性を発揮し、独自のラバーソールが多様な路面で高いグリップ力を提供します。街履きからキャンプ、ハイキングまで幅広く活躍する一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX採用で雨の日も足元を快適にキープ

優れた防水性と透湿性を備えるGORE-TEXを搭載。雨やぬかるみでも浸水を防ぎつつ快適な履き心地を保ちます。

軽さとホールド感を両立したアッパー構造

耐久性のあるシンセティックレザーとメッシュ素材を融合。軽快な履き心地と足をしっかり支えるホールド感を備えます。

クッション性の高いソールと高グリップ力で歩行をサポート

ボリュームのあるミッドソールが衝撃を吸収。深いラグパターンのラバーソールが濡れた路面でも力強いグリップを発揮します。

まとめ：雨の日でも快適に過ごせる！

おすすめしたいのは、「雨に強いシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。

クッション性が高く、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現。グリップ力も高く、普段使いからハイキングまで活躍する一足です。ぜひこの機会に購入をご検討ください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。