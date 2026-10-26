だしも麺もおあげもこだわり仕様！「最強どん兵衛 きつねうどん」12個が950円オフ

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「最強どん兵衛 きつねうどん」12個入りがAmazonで24％オフ

日清の「最強どん兵衛 きつねうどん 93g×12個」がAmazonでセール販売中です。参考価格4,005円のところ、24％オフの3,055円で販売しています。

1個あたりの価格は約255円です。

「最強どん兵衛 きつねうどん」の特徴

Amazon商品ページより

「最強どん兵衛 きつねうどん」は、麺やつゆ、おあげ、薬味にこだわったカップうどんです。

うどんは、もちもちとした食感をアップさせた極太麺を採用。つゆには6種の合わせだしを使用し、昆布の後引くうまみが特徴です。通常よりもぶ厚いふっくらおあげも組み合わせています。

さらに、長野県の老舗「八幡屋礒五郎」で特別に調合した特製ゆず七味唐辛子が付属します。ゆずの風味を加えながら、だしのうまみを楽しめるという一杯です。

1ケース12食入りで、常温保存が可能です。買い置きしておけば、忙しい日の食事や夜食に使えるほか、災害時に備えたローリングストックにも活用できます。

まとめ：贅沢なカップうどんをまとめ買い！

極太うどんに6種の合わせだし、ぶ厚いおあげ、特製ゆず七味唐辛子と、こだわりの詰まった「最強どん兵衛 きつねうどん」。12個入りが参考価格4,005円から24％オフの3,055円となっており、1個あたり約255円です。

手軽に食べられるカップうどんは、普段の食事や小腹がすいたときにも便利です。Amazonでセール価格になっているこの機会に、いつものどん兵衛とはひと味違う一杯をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。