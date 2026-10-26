アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第223回
ごはんを作る気力がない日にも！ 「松屋」牛めし＋カレーの20食セットがセール中
2026年10月26日 20時00分更新
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松屋の「カレギュウセット」20食入りがAmazonタイムセールで47％オフ
「松屋 カレギュウセット」がAmazonタイムセールに登場しています。
牛めしの具（プレミアム仕様）10食と松屋オリジナルカレー10食の合計20食セットで、参考価格9,100円のところ、47％オフの4,780円で販売中です。1食あたり約239円で、牛めしもカレーもまとめてストックできます。
「松屋 カレギュウセット」の特徴
Amazon商品ページより
松屋の「カレギュウセット」は、牛めしの具（プレミアム仕様）10食とオリジナルカレー10食を組み合わせた冷凍食品のセットです。
牛めしの具には、秘伝の特製プレミアムタレを使用。アメリカ産牛肉を5割以上使用しており、肉とうまみのあるタレをご飯と一緒に楽しめます。
松屋オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した辛口のスパイシーカレーです。牛めしとカレーをそれぞれ用意しているため、その日の気分に合わせて選べます。
冷凍庫でマイナス18度以下に保管し、電子レンジまたは湯煎で調理できます。忙しい日の食事や、手軽に食事を済ませたいときにも活用できるセットです。
まとめ：牛めしもカレーも冷凍庫にストック！
松屋の牛めしとオリジナルカレーを合計20食楽しめる「カレギュウセット」。参考価格9,100円から47％オフの4,780円となっており、1食あたり約239円で購入できます。
牛めしを食べたい日も、スパイシーなカレーを食べたい日も、冷凍庫にストックしておけば食事の選択肢が広がります。現在開催中のAmazonタイムセールで、お得にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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