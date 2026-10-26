ごはんを作る気力がない日にも！ 「松屋」牛めし＋カレーの20食セットがセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

松屋の「カレギュウセット」20食入りがAmazonタイムセールで47％オフ

「松屋 カレギュウセット」がAmazonタイムセールに登場しています。

牛めしの具（プレミアム仕様）10食と松屋オリジナルカレー10食の合計20食セットで、参考価格9,100円のところ、47％オフの4,780円で販売中です。1食あたり約239円で、牛めしもカレーもまとめてストックできます。

「松屋 カレギュウセット」の特徴

Amazon商品ページより

松屋の「カレギュウセット」は、牛めしの具（プレミアム仕様）10食とオリジナルカレー10食を組み合わせた冷凍食品のセットです。

牛めしの具には、秘伝の特製プレミアムタレを使用。アメリカ産牛肉を5割以上使用しており、肉とうまみのあるタレをご飯と一緒に楽しめます。

松屋オリジナルカレーは、10数種類の香辛料を使用した辛口のスパイシーカレーです。牛めしとカレーをそれぞれ用意しているため、その日の気分に合わせて選べます。

冷凍庫でマイナス18度以下に保管し、電子レンジまたは湯煎で調理できます。忙しい日の食事や、手軽に食事を済ませたいときにも活用できるセットです。

まとめ：牛めしもカレーも冷凍庫にストック！

松屋の牛めしとオリジナルカレーを合計20食楽しめる「カレギュウセット」。参考価格9,100円から47％オフの4,780円となっており、1食あたり約239円で購入できます。

牛めしを食べたい日も、スパイシーなカレーを食べたい日も、冷凍庫にストックしておけば食事の選択肢が広がります。現在開催中のAmazonタイムセールで、お得にまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。