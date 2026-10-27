Amazonセール情報大紹介！ 第2417回
10万4800円でCore 7と16GBメモリ！ Lenovoの15.3型ノート「IdeaPad Slim 3i」が19％オフ
2026年10月27日 21時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3i Gen 11（83RR00C1JP）」をチェック！
Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3i Gen 11（83RR00C1JP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格129,800円から19％オフの104,800円で販売中。
Core 7 350と16GBメモリを搭載し、15.3型のWUXGA IPS液晶も備える。画面は縦方向に広い16：10で、文書やウェブページを表示する際にも便利だ。テンキー付き日本語キーボードや指紋認証も搭載しており、画面の広さや使い勝手にも配慮された構成だ。
①6コアCore 7と512GB SSDを搭載
CPUは6コア、最大4.8GHzのインテル Core 7 350。メモリは16GBのDDR5-5600で、512GBのPCIe NVMe SSDを搭載する。メモリスロットは1基で空きがなく、最大容量は16GBとなっている。
②16：10の15.3型液晶と日本語キーボード
15.3型のIPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、非光沢仕様。縦横比は16：10を採用する。キーボードはテンキーとCopilotキーを備えた日本語JIS配列。タッチパッドも搭載している。
③指紋認証とカメラシャッター、接続端子も充実
指紋センサーと、プライバシーシャッター付きの720pカメラを搭載。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI、SDカードリーダー、オーディオコンボジャックを備える。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応する。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 350
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）
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