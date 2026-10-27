10万4800円でCore 7と16GBメモリ！ Lenovoの15.3型ノート「IdeaPad Slim 3i」が19％オフ

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3i Gen 11（83RR00C1JP）」をチェック！

Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3i Gen 11（83RR00C1JP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格129,800円から19％オフの104,800円で販売中。

Core 7 350と16GBメモリを搭載し、15.3型のWUXGA IPS液晶も備える。画面は縦方向に広い16：10で、文書やウェブページを表示する際にも便利だ。テンキー付き日本語キーボードや指紋認証も搭載しており、画面の広さや使い勝手にも配慮された構成だ。

①6コアCore 7と512GB SSDを搭載

CPUは6コア、最大4.8GHzのインテル Core 7 350。メモリは16GBのDDR5-5600で、512GBのPCIe NVMe SSDを搭載する。メモリスロットは1基で空きがなく、最大容量は16GBとなっている。

②16：10の15.3型液晶と日本語キーボード

15.3型のIPS液晶は1920×1200ドットのWUXGA解像度で、非光沢仕様。縦横比は16：10を採用する。キーボードはテンキーとCopilotキーを備えた日本語JIS配列。タッチパッドも搭載している。

③指紋認証とカメラシャッター、接続端子も充実

指紋センサーと、プライバシーシャッター付きの720pカメラを搭載。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI、SDカードリーダー、オーディオコンボジャックを備える。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応する。

製品スペック

【CPU】インテル Core 7 350

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）