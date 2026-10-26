Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第332回
高機能で超コンパクト！3台同時充電できるAnkerの67W急速充電器「Prime Wall Charger」
2026年10月26日 18時00分更新
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使いやすい3口充電器
「Anker Prime Wall Charger」
Prime Wall Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpではタイムセール中で、4390円（48％オフ）で購入できます（10月26日現在）。
本製品は、独自技術「GaNPrime」と「PowerIQ 4.0」を採用した最大67W出力のUSB急速充電器です。USB-C×2とUSB-A×1の計3ポートを備え、MacBook Airやスマートフォンなど3台の機器を同時に急速充電可能。
従来の67W級製品から約50%の小型化を実現し、折りたたみ式プラグで持ち運びにも便利です。独自の温度管理システムも搭載し、安全に高出力充電を行えます。
「Anker Prime Wall Charger」の特徴
最大67W出力＆3ポート搭載で3台同時に急速充電
USB-Cを2口、USB-Aを1口装備。ノートPCとスマホ、イヤホンなどをこれ1台で同時にスピーディーに充電できます。
従来品比約50%の小型化を実現したコンパクト設計
独自技術GaNPrimeにより大幅な小型化に成功。持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグで持ち運びに最適です。
PowerIQ 4.0と多重保護機能で安全・最適に充電
機器に合わせて出力を自動配分するPowerIQ 4.0と、独自の温度管理システムにより大切なデバイスをしっかり守ります。
まとめ：旅行や出張などで大活躍
おすすめしたいのは、「旅行や出張に出かける機会の多い人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大67W急速充電なのでスピーディーに充電できます。中身が詰まったズッシリ感も重厚感があって◎。
3ポート対応のため複数の機器を同時に充電できるのも嬉しいポイント。各ポートの出力を最適に配分する機能も備えています。この機会に、ぜひ購入を検討してみてください。
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