安心のレグザ、コスパ抜群でネット動画も快適！ 40V型液晶テレビ「40V35N(A)」

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40V35N(A)は、レグザが販売する40V型テレビ。Amazon.co.jpでは4万9800円（11％オフ）で販売されています（10月26日現在）。

本製品は、ネット動画対応の40V型フルハイビジョン液晶テレビです。高画質映像処理エンジンを搭載し、地上波放送からネット動画までクリアで高精細な映像を楽しめます。

放送番組と動画配信をスムーズに行き来できる「新ざんまいスマートアクセス」や裏番組録画機能を備えるほか、スマホ画面のミラーリングにも対応。高いコストパフォーマンスを実現した、パーソナルルームやリビングに最適なスマートレグザです。

サイズはおよそ「奥行き18.6×幅90×高さ54.5cm」。リビングに置くテレビとしてちょうどいい大きさとなっています。

地上波もネット動画も高精細に楽しめる高画質処理

独自の高画質エンジンにより、地上波のテレビ番組から各種動画配信サービスまでノイズを抑えた美しい映像で再生します。

放送も動画もシームレスに探せる新ざんまいスマートアクセス

見たい番組や配信動画を横断して素早く検索・視聴可能。ストレスのないスムーズな操作感でコンテンツを楽しめます。

裏番組録画やスマホ連携など多彩で便利機能が充実

外付けHDD（別売）を繋げば放送中の裏番組録画が可能。スマホ画面のミラーリングにも対応し、大画面でアプリを楽しめます。

まとめ：大画面でコスパ良し

おすすめしたいのは、「テレビを安く買いたい人」です。1人暮らしのリビングに置くのにちょうどいいサイズ感で、約5万円はお得感があります。

画質も音質も問題なく、YouTubeなどのネットサービスにも対応。コスパの良い液晶テレビを探している人は、ぜひ購入を検討してみてください。