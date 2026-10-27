16型有機ELに最大50TOPSのNPU！ ASUS「Vivobook S 16」が10％オフの18万4800円

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【Amazonで割引中】ASUS 16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607GA-AI7165SI）」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook S 16（M3607GA-AI7165SI）」がAmazon割引対象。参考価格204,800円から10％オフの184,800円で販売中。

資料を並べて作業したり、写真や動画を大きな画面で楽しんだり。そんな普段の使い方に加え、AI処理にも対応するのがASUS「Vivobook S 16」だ。16型有機ELディスプレーとRyzen AI 7 445を搭載し、AI処理を担うNPUも内蔵。テンキー付き日本語キーボードを備え、仕事からプライベートまで幅広い用途に対応する。

①16型有機ELと狭額ベゼルの大画面

16型の有機ELディスプレーを搭載し、解像度は1920×1200ドット、画面比率は16：10。狭額ベゼルを採用した大画面で、ブルーライトを軽減する設計も取り入れている。本体重量は約1.7kgだ。

②最大50TOPSのNPUと独自AI機能

Ryzen AI 7 445を搭載し、最大50TOPSのNPUとRadeon 840Mグラフィックスを内蔵。Copilot+ PCとして、写真や動画を管理するStoryCubeや、AIでアイデアを整理するMuseTreeも利用できる。

③約18.2時間駆動と急速充電を備える

バッテリー駆動時間はアイドル時で約18.2時間、動画再生時で約13.3時間。付属のACアダプターを使用すると、約49分で0％から最大約60％まで充電できる。充電サイクルは従来の1000回から1200回に強化されている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 445

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0）

【ディスプレー】16型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）