Amazonセール情報大紹介！ 第2415回
格安ビジネスノートPCが欲しいなら。2.5Kタッチ液晶搭載のDell「XPS 13」が19％オフの12万7980円
2026年10月27日 19時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」をチェック！
Dellの13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格157,980円から19％オフの127,980円で販売中。
DellのプレミアムノートPC「XPS 13 DX13260」は、上質な素材と細部までこだわったデザインが特徴。約1kgの軽量ボディーに、高精細な2.5Kタッチ液晶を搭載し、最大120Hzの可変リフレッシュレートにも対応する。軽さや画面性能に加え、筐体の仕上がりにもこだわりたい人に向いたモデルだ。
①2.5Kタッチ液晶は最大120Hzにも対応
13.4型ディスプレーは2560×1600ドットで、タッチ操作に対応。リフレッシュレートは30～120Hzの可変式。最大輝度500ニト、DCI-P3 100％の色域に対応する。
②約1kgの軽量ボディーにアルミ筐体を採用
本体にはCNC加工のアルミニウム筐体を採用。約1kgの軽量ボディーに仕上げている。薄型・軽量を追求したモデルで、付属のACアダプターもコンパクトな一体型プラグを採用する。
③日本語キーボードとWi-Fi 7を装備
日本語配列のバックライト付きキーボードを搭載。タッチパッドはスクロール、ピンチ、ズーム操作に対応する。USB Type-C端子を2基備え、映像出力と給電に対応。Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0に対応し、4基のスピーカーも内蔵する。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 320
【メモリ】8GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.4型（2560×1600ドット、タッチ対応、最大120Hz）
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