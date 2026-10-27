Office2年間使い放題＆大画面の国内生産ノートPCがタイムセールで11万円台

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【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-3U382H-N15W）」をチェック！

NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-3U382H-N15W）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格164,010円から30％オフの114,800円で販売中。

NECの国内生産モデルが30％オフになっているのは、見逃せない。Microsoft 365 Personalの24か月版が付属し、文書作成や表計算などのOfficeアプリを2年間利用できる。15.6型のフルHD IPS液晶やテンキー付きキーボードも備えており、自宅で使うノートPCとしても魅力的だ。

①国内生産のNEC製ノートにOfficeも付属

国内生産の「LAVIE N15」は、Microsoft 365 Personalの24か月版が付属。Office Home & Business 2024のオプションもある。OSはWindows 11 Homeで、インテル U300プロセッサーを搭載する。

②15.6型フルHD液晶と便利な入力機能

15.6型のフルHDワイド液晶を採用し、広視野角のIPS方式に対応。数字の入力に便利なテンキー付きキーボードも備える。ウェブカメラは約92万画素の720p対応で、プライバシーシャッターとステレオマイクを搭載している。

③Wi-Fi 6E対応で有線LAN端子も装備

Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、ギガビット対応の有線LAN端子も搭載。USB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基備え、HDMI出力やヘッドセット端子も利用できる。本体重量は約2.1kgとなっている。

製品スペック

【CPU】インテル U300

【メモリ】8GB DDR5

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）、Office Home & Business 2024（オプション）