Amazonセール情報大紹介！ 第2414回
Office2年間使い放題＆大画面の国内生産ノートPCがタイムセールで11万円台
2026年10月27日 18時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-3U382H-N15W）」をチェック！
NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15（YZ-3U382H-N15W）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格164,010円から30％オフの114,800円で販売中。
NECの国内生産モデルが30％オフになっているのは、見逃せない。Microsoft 365 Personalの24か月版が付属し、文書作成や表計算などのOfficeアプリを2年間利用できる。15.6型のフルHD IPS液晶やテンキー付きキーボードも備えており、自宅で使うノートPCとしても魅力的だ。
①国内生産のNEC製ノートにOfficeも付属
国内生産の「LAVIE N15」は、Microsoft 365 Personalの24か月版が付属。Office Home & Business 2024のオプションもある。OSはWindows 11 Homeで、インテル U300プロセッサーを搭載する。
②15.6型フルHD液晶と便利な入力機能
15.6型のフルHDワイド液晶を採用し、広視野角のIPS方式に対応。数字の入力に便利なテンキー付きキーボードも備える。ウェブカメラは約92万画素の720p対応で、プライバシーシャッターとステレオマイクを搭載している。
③Wi-Fi 6E対応で有線LAN端子も装備
Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、ギガビット対応の有線LAN端子も搭載。USB Type-Cを1基、USB Type-Aを2基備え、HDMI出力やヘッドセット端子も利用できる。本体重量は約2.1kgとなっている。
製品スペック
【CPU】インテル U300
【メモリ】8GB DDR5
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）、Office Home & Business 2024（オプション）
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