スマホを片手でサッと着脱、使わないときは折りたためる！360度回る Philipsの車載ホルダーが23％オフの2280円

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【Amazonタイムセール】Philips 車載ホルダー「DLK4131B」をチェック！

Philipsのマグネット式車載スマホホルダー「DLK4131B」がAmazonのタイムセール対象。過去価格2,980円から23％オフの2,280円で販売中。

Philipsの車載ホルダー「DLK4131B」は、強力なマグネットでスマホをしっかり固定でき、片手で簡単に着脱できるのが魅力。アームは最大14cmまで伸ばせるので、スマホの位置も調整しやすい。使わないときは折りたたんでコンパクトにできるのもうれしいポイントだ。

①N52グレードの磁石で片手操作に対応

N52グレードの強力なマグネットを採用し、スマホを磁力で固定する方式。MagSafe対応スマホはそのまま装着でき、非対応のスマホも付属のマグネットリングを使って取り付けられる。スマホを磁力で保持するため、片手で着脱できる。

②真空吸盤とロックレバーで本体を固定可能

ホルダー本体の固定には、真空吸盤とロックレバーを採用。ダッシュボードなどの平らな面に取り付けられる構造で、粘着剤も使用している。車内での使用に加え、家庭やオフィスでも使用できる。

③最大14cmの伸縮アームと多方向の角度調整

アームは最大14cmまで伸ばせるほか、使わないときは折りたためる。台座は360度回転し、磁石部分は300度、アームは240度の角度調整に対応。本体にはアルミ合金とTPUを採用。サイズは約80×70×35mm、重さは約118.5g。