19万円切りのCore i7＋RTX 5050はズバリお得！ MSIの144Hz対応ゲーミングノートがAmazonタイムセール中

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【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-C13WEO-1202JP）」をチェック！

MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15（Cyborg-15-C13WEO-1202JP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格199,800円から5％オフの189,800円で販売中。

ゲーミングノートを選ぶなら、CPUやGPUだけでなく、画面の表示性能にもこだわりたい。MSIの「Cyborg 15（Cyborg-15-C13WEO-1202JP）」は、Core i7とRTX 5050に加え、144Hz対応のフルHD液晶を搭載。ゲーム向けの性能と滑らかな画面表示を両立しながら、20万円以内に収まる構成が魅力だ。

①Core i7とRTX 5050を搭載した高性能構成

CPUにはCore i7-13620H、グラフィックスにはGeForce RTX 5050 Laptop GPUを採用。DDR4メモリは8GB×2枚の16GB構成で、ストレージには512GBのNVMe SSDを備える。ゲームに加えて動画編集などの用途にも対応する構成だ。

②144Hz対応の15.6型フルHD非光沢液晶

ディスプレーは15.6型のフルHD液晶で、解像度は1920×1080ドット。リフレッシュレートは144Hzに対応し、非光沢タイプを採用している。本体の重さは約1.98kg、厚さは22.9mm。

③Wi-Fi 6Eと有線LAN、HDMIも装備

通信機能はWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、有線LANに対応。接続端子にはUSB Type-C、USB Type-A×2、HDMIを備えている。テンキー付きのバックライトキーボードやウェブカメラ、マイクも内蔵。OSにはWindows 11 Homeを採用し、メーカー保証は1年間。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR4（8GB×2）

【ストレージ】512GB NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD液晶（1920×1080ドット、144Hz、非光沢）