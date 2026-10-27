Amazonセール情報大紹介！ 第2411回
動画鮮やか有機ELモバイルノートがタイムセール中！ Amazon限定版はCPU強化済みでお得
2026年10月27日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「Yoga Slim 7i Gen 11 Aura Edition（83R0004HJP）」をチェック！
Lenovoの14型ノートPC「Yoga Slim 7i Gen 11 Aura Edition（83R0004HJP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格188,800円から5％オフの178,800円で販売中。
約1.16kgの軽量ボディながら、バッテリー駆動時間は動画再生時で約11.3時間。さらに、14型有機ELディスプレーはDolby VisionやDisplayHDR True Black 500に対応。持ち運びやすさを重視しながら、バッテリー駆動時間や画面の仕様にもこだわったノートPCだ。
①約1.16kgの薄型ボディと70Wh電池
本体サイズは幅約312mm、奥行き約221mm、最薄部の厚さ約13.9mm。70Whバッテリーを内蔵し、JEITA 3.0に基づく駆動時間は動画再生時で約11.3時間、アイドル時で約17.8時間。電源オフ時の充電時間は約2時間となっている。
②14型有機ELとDolby Vision対応
14型有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度で、アスペクト比は16：10。最大10億7374万色の表示に対応し、DisplayHDR True Black 500やDolby Visionも備える。フリッカーフリー仕様で、光沢タイプの画面を採用する。
③Core Ultra 5搭載でUSB-Cを3基装備
8コアのCore Ultra 5 226VとIntel Arc Graphics 130Vを搭載。メモリは16GB LPDDR5x、SSDは512GBのPCIe NVMe。USB-C端子を3基備え、USB Power DeliveryやDisplayPort Alt Modeに対応する。Wi-Fi 7も利用できる。
製品スペック
【CPU】Intel Core Ultra 5 226V
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）
【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、WUXGA）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2415回
トピックス格安ビジネスノートPCが欲しいなら。2.5Kタッチ液晶搭載のDell「XPS 13」が19％オフの12万7980円
-
第2414回
トピックスOffice2年間使い放題＆大画面の国内生産ノートPCがタイムセールで11万円台
-
第2413回
トピックススマホを片手でサッと着脱、使わないときは折りたためる！360度回る Philipsの車載ホルダーが23％オフの2280円
-
第2412回
トピックス19万円切りのCore i7＋RTX 5050はズバリお得！ MSIの144Hz対応ゲーミングノートがAmazonタイムセール中
-
第2410回
トピックスRTX 5060搭載で19万5700円！ Core i7＋1TB SSDのLenovo製ゲーミングノートがAmazonタイムセール対象
-
第2408回
トピックスノートPCの買い替え、欲しいのは「ちょうどいい」1台！ ASUS「Vivobook Go 15」がOffice2年分付きで18％オフの13万9800円
-
第2407回
トピックスブラウン「シリーズ9 SPORT」が25％オフ！ 替刃も全自動洗浄器も付いて5万2655円
-
第2406回
トピックスRyzen 7にOfficeが2年分付いて11万9800円！ ASUS「Vivobook 15」が23％オフ
-
第2405回
トピックスパスワード入力なしでWindowsにサインイン可能！ 指紋認証を後付けできるエレコムのUSBリーダーが6731円
-
第2404回
トピックス990gで32GB＋1TB、有機ELまで！ ASUS「Zenbook SORA」が12％オフの28万9800円
- この連載の一覧へ