動画鮮やか有機ELモバイルノートがタイムセール中！ Amazon限定版はCPU強化済みでお得

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「Yoga Slim 7i Gen 11 Aura Edition（83R0004HJP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「Yoga Slim 7i Gen 11 Aura Edition（83R0004HJP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格188,800円から5％オフの178,800円で販売中。

約1.16kgの軽量ボディながら、バッテリー駆動時間は動画再生時で約11.3時間。さらに、14型有機ELディスプレーはDolby VisionやDisplayHDR True Black 500に対応。持ち運びやすさを重視しながら、バッテリー駆動時間や画面の仕様にもこだわったノートPCだ。

①約1.16kgの薄型ボディと70Wh電池

本体サイズは幅約312mm、奥行き約221mm、最薄部の厚さ約13.9mm。70Whバッテリーを内蔵し、JEITA 3.0に基づく駆動時間は動画再生時で約11.3時間、アイドル時で約17.8時間。電源オフ時の充電時間は約2時間となっている。

②14型有機ELとDolby Vision対応

14型有機ELディスプレーは、1920×1200ドットのWUXGA解像度で、アスペクト比は16：10。最大10億7374万色の表示に対応し、DisplayHDR True Black 500やDolby Visionも備える。フリッカーフリー仕様で、光沢タイプの画面を採用する。

③Core Ultra 5搭載でUSB-Cを3基装備

8コアのCore Ultra 5 226VとIntel Arc Graphics 130Vを搭載。メモリは16GB LPDDR5x、SSDは512GBのPCIe NVMe。USB-C端子を3基備え、USB Power DeliveryやDisplayPort Alt Modeに対応する。Wi-Fi 7も利用できる。

製品スペック

【CPU】Intel Core Ultra 5 226V

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe）

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、WUXGA）