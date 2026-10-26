Amazonセール情報大紹介！ 第2410回
RTX 5060搭載で19万5700円！ Core i7＋1TB SSDのLenovo製ゲーミングノートがAmazonタイムセール対象
2026年10月26日 11時50分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11（83SC0084JP）」をチェック！
LenovoのゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11（83SC0084JP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格285,477円から31％オフの195,700円で販売中。
RTX 5060搭載のゲーミングノートが20万円を切るとなれば、気になるのはその中身。Lenovoの「LOQ Essential 15IRX11」は、Core i7-13650HXと16GBメモリを搭載し、SSDも余裕の1TB。さらに、15.6型のフルHD IPS液晶は144Hz表示に対応している。これだけの装備がそろって19万円台というのは、なかなか魅力的だ。
①RTX 5060と14コアのCore i7を搭載
グラフィックスにはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用し、8GBのGDDR7ビデオメモリを搭載する。CPUは14コアのCore i7-13650HXで、動作周波数は2.60GHz、ターボブースト時は最大4.90GHz。インテル HM770チップセットを採用している。
②144Hz表示対応の非光沢IPS液晶を採用
15.6型のフルHD IPS液晶を搭載し、解像度は1920×1080ドット。リフレッシュレートは144Hzで、約1677万色の表示に対応する。LEDバックライトを備え、画面表面は光沢のない仕様となっている。
③1TB SSDと拡張可能なDDR5メモリ
ストレージにはPCIe NVMe接続の1TB M.2 SSDを採用。メモリはDDR5-4800の16GBで、2基のスロットのうち1基が空いており、最大32GBに対応する。キーボードはテンキー付きのJIS配列で、ホワイトバックライトやCopilotキーも備えている。
製品スペック
【CPU】インテル Core i7-13650HX
【ビデオカード】GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD IPS液晶（1920×1080ドット、144Hz）
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