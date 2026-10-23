CTWは10月23日、PC（ブラウザー）／iOS／Androidでサービス中の「G123」について、新作オリジナルゲーム『魔法を、解け。サイマジック』の正式サービスを開始した。ゲームは基本プレイ無料、アイテム課金制だ。

『魔法を、解け。サイマジック』は、魔法が当たり前の異世界を舞台に、科学の知識を持つ少年が世界の常識を覆していく「科学×魔法」のローグライクRPG。さまざまな力の性質を見極めて魔法を進化させ、自分だけの戦い方を作り上げながら冒険を進めていく。

科学の知識を活かしたバトルはもちろん、冒険を進めるほどに広がる物語や、個性豊かな仲間たちとの出会いなど、さまざまな楽しみがプレイヤーを待っている。

本作はダウンロード不要で、PC・スマートフォンのブラウザからすぐにプレイ可能。「科学×魔法」が生み出す新たな異世界冒険を、ぜひ楽しもう。

▼ゲームプレイはこちらから

https://s.g123.jp/4l81ay6f

■科学の知識で魔法を進化！組み合わせ次第で戦い方が変わる！

バトルでは、冒険を進める中でさまざまな選択肢が登場。科学の知識をヒントに、炎や水、電気、風などの力を組みあわせることで、魔法をより強力な力へと進化させることが可能だ。

選ぶ能力や組みあわせによって戦い方が変化するため、プレイするたびに異なる展開を楽しめる。さまざまな選択を重ねながら自分だけのビルドを作り上げ、次々と立ちはだかる敵を突破していく、ローグライクならではのバトルを楽しもう。

■科学史の偉人たちが異世界の仲間に!? 今なら「ヘリア・アルキメデス」がもらえる！

主人公の冒険には、科学史に名を残す偉人たちをモチーフにしたキャラクターが登場。「万有引力」のニュートン、「相対性理論」のアインシュタイン、「浮力の原理」のアルキメデス、「微積分」のライプニッツ、「不確定性原理」のハイゼンベルク、「電磁気学」のマクスウェルなど、誰もが一度は名前を聞いたことのある人物たちやその功績をベースにしながら、本作ならではのキャラクターとして独自に再構築されている。

さらに、正式サービス開始を記念して、ゲームを始めた方に「ヘリア・アルキメデス」をプレゼント。心強い仲間とともに、『サイマジック』での冒険を楽しもう。

■選択の先に、何が待つ!? 物語が広がる異世界を冒険しよう！

『サイマジック』では、冒険を進めながら装備を集めてキャラクターを強化したり、さまざまなステージに挑戦したり、個性豊かな仲間たちとの交流を深めたりと、多彩なコンテンツを楽しめる。

ステージを進めることでメインストーリーも進行し、冒険の途中ではキャラクターたちとの会話やちょっとした出来事など、世界観やキャラクターをより深く楽しめるさまざまなエピソードが登場。選択を重ねながら、異世界で自分だけの冒険を進めていこう。

■G123公式Xにて正式サービス開始記念キャンペーン開催中！

正式サービス開始を記念して、G123公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催中。G123公式Xをフォロー＆対象投稿をリポストすると、抽選でAmazonギフト券1万円分をプレゼント。

さらに、実際に『サイマジック』をプレイして、ゲーム画面や感想とともにハッシュタグ「#G123でサイマジック」を付けてXに投稿すると、ダブルチャンスキャンペーンに参加できる。

ゲームをプレイして、お気に入りのキャラクターや魔法の組みあわせ、冒険中に起きた出来事などをぜひ投稿してみてはいかがだろうか。

▼公式Xはこちら

https://x.com/g123_jp

【ゲーム情報】

タイトル：サイマジック

ジャンル：RPG

配信：CTW

プラットフォーム：PC（ブラウザー）／iOS／Android

配信日：配信中（2026年10月23日）

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

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