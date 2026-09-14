TVアニメ放映20周年！ スマートフォンやタブレット、PCのウェブブラウザで手軽に遊べる
G123『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』が正式サービス開始！シャナとともに＜影の世界＞を駆け抜けよう
CTWは9月14日、ゲームプラットフォーム「G123」にて、TVアニメ「灼眼のシャナ」を題材とした新作ブラウザゲーム『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』の正式サービスを開始。ゲームは基本プレイ無料（アイテム課金制）だ。
本作は、主人公「シャナ」を育成しながら、アニメや原作では描かれなかった新たな世界＜影の世界＞を冒険する放置系RPG。シャナや坂井悠二をはじめ、おなじみのキャラクターたちが多数登場。仲間たちとともに＜影の世界＞に潜む新たな脅威へ立ち向かおう。
本作はスマートフォン・タブレット・PCのウェブブラウザから、ダウンロード不要ですぐにプレイ可能。正式サービス開始を記念して、リリースPVも公開中なので、あわせてチェックしよう。
▼今すぐプレイ
https://s.g123.jp/h7c1g2ov
▼リリースPV
https://youtu.be/fdnMgVsvPIA
■命を燃やす、炎影の冒険譚。シャナを最強のフレイムヘイズへ！
プレイヤーは主人公「シャナ」を育成し、次々と現れる強敵へ挑戦していく。バトルで手に入れた「装備」を強化するほか、「神器」の収集や「自在法」の習得など、さまざまな方法でシャナを強化可能だ。
放置している間にも育成に必要な素材を獲得できるため、手軽に遊びながら王道RPGならではの成長と達成感を楽しめる。自分だけのシャナを育て上げ、＜影の世界＞のさらに奥深くへと進もう。
■お気に入りの装備で、シャナを自由にコーディネート！
バトルなどで手に入れた装備は、シャナに着せることで見た目を自由に変更できる。かわいらしい衣装からクールでかっこいい衣装まで、組みあわせはさまざま。お気に入りの装備を組みあわせて、自分だけのシャナをコーディネートしよう。
ほかのプレイヤーがどんな衣装をシャナに着せているのかチェックするのもゲームの楽しみ方のひとつ。最強を目指して育成するだけでなく、自分好みのスタイリングでシャナとの冒険を彩ろう。
■敵だったあのキャラクターも仲間に！
「坂井悠二」や「ヘカテー」をはじめ、「灼眼のシャナ」でおなじみのキャラクターが総勢20名以上登場。アニメでシャナたちと対峙した強敵も、＜影の世界＞では頼もしい「仲間」として迎え入れられる。さまざまな異能者たちを仲間に加え、ともに新しいステージへ挑もう。
■事前登録報酬「SSR 平井ゆかり」をプレゼント！
事前登録者数10万件を記念して、ゲームをプレイヤー全員に事前登録報酬として「SSR 平井ゆかり」をプレゼント。ぜひゲームにログインして、冒険の仲間に加えよう。
■リリース記念キャンペーン開催！
正式サービス開始を記念して、公式XではAmazonギフト券が当たるキャンペーンを開催中。『灼眼のシャナ ブレイズエッジ』公式Xをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすることで参加可能。キャンペーンの詳細は公式Xを確認してほしい。
▼公式Xはこちら
https://x.com/shanaBE_ja
【ゲーム情報】
タイトル：灼眼のシャナ ブレイズエッジ
ジャンル：RPG
配信：CTW
プラットフォーム：PC（ブラウザー）／iOS／Android／タブレット端末
配信日：配信中（2026年9月14日）
価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）
©高橋弥七郎／いとうのいぢ／アスキー・メディアワークス／『灼眼のシャナF』製作委員会
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