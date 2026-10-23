高グリップ＆防水仕様で快適！ アディダスの万能ゴアテックスシューズ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは33％オフセールを開催中で、1万1717円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（10月23日現在）。

本製品は、険しい地形でも軽快に歩ける軽量・俊敏なトレッキングシューズです。防水性と透湿性に優れるGORE-TEXメンブレンを搭載し、足元の蒸れを抑えつつ水の侵入を防ぎます。

クッション性と安定性を両立するLIGHTMOTION EVAミッドソールに加え、Continentalラバーアウトソールが濡れた路面や岩場でも高いグリップ力を発揮。本格的なハイキングから雨の日の普段使いまで快適に歩ける一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で雨や水たまりでも安心の防水透湿性

水の侵入を防ぐ防水性と靴内部の蒸れを逃がす透湿性を両立。雨天時や濡れた悪路でも快適な足元をキープできます。

Continentalラバーが高いグリップ力を発揮

自動車タイヤ技術を応用したアウトソールを採用。濡れた岩場や木の根、悪路でも滑りにくく力強いグリップ力を誇ります。

LIGHTMOTION EVAによる軽快なクッション性と安定感

軽量で衝撃吸収性に優れるミッドソールを搭載。起伏のある地形でも足をしっかり支え、長時間の歩行をサポートします。

まとめ：高グリップ力で悪路も安心

おすすめしたいのは、「軽くて安定した靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、滑りにくい靴底でしっかり足元を支え、身体を安定させます。行楽シーズンに足をのばして遠出する用の靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで33％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。