4ポート搭載が便利すぎる！ Ankerのコンパクト急速充電器「Zolo Charger」

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Zolo Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpではタイムセール中で、3989円（39％オフ）で購入できます（10月23日現在）。

単ポート最大70W出力に対応した、コンパクトな4ポートUSB急速充電器です。USB-C×3、USB-A×1を搭載し、MacBook Airやスマートフォンなど最大4台の機器を同時に充電可能。2ポート使用時でもノートPCとスマホの同時急速充電が行えます。

折りたたみ式プラグを採用した軽量・小型設計で、コンセントから落ちにくい安定感も追求。外出や旅行時にも手軽に持ち運べる利便性の高いモデルです。

単ポート最大70W出力でMacBook Airも急速充電

最大70Wの高出力に対応。ノートPCからスマホ、タブレットまで幅広いデバイスへスピーディーに急速充電が可能です。

4ポート搭載でノートPCとスマホなど4台を同時充電

USB-Cを3口、USB-Aを1口装備。デスクや外出先で複数の機器をこれ1つにまとめて効率よく充電できます。

プラグ折りたたみ式の小型・軽量設計で持ち運びに便利

手のひらサイズのコンパクトボディに折りたたみ式プラグを採用。コンセントから抜け落ちにくい安定した構造も魅力です。

まとめ：旅行先の充電器はコレ

おすすめしたいのは、「旅行や出張に出かける機会の多い人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大70W急速充電なのでスピーディーに充電できます。

4ポート対応のため複数の機器を同時に充電できるのも嬉しいポイント。コンセントを圧迫しないので使い勝手がいいと評判です。ぜひ購入を検討してみてください。