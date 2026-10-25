肉がのった加湿器!? 5000円で6000円分のクーポン！ 焼肉きんぐの福袋が攻めてる

焼肉きんぐは「焼肉きんぐの福袋2027」（5000円）の抽選受付を11月4日より開始します。

「焼肉きんぐの福袋2027」は抽選で販売

今回の福袋には、6000円分のクーポン券と、非売品のオリジナルグッズ5点が入っています。価格は5000円。



クーポン券は500円券が12枚で、店内飲食時に会計3000円ごとに1枚利用できます。利用期間は2027年1月12日～4月30日と、5月1日～7月31日の2期に分かれ、それぞれ6枚ずつ使用できます。



さらに、オリジナルグッズには、焼肉をイメージしたユニークな加湿器をはじめ、肉柄のバッグやミニチャームなどが用意されています。



【福袋の内容】

・6000円分のクーポン券（500円×12枚）

・焼肉きんぐオリジナル加湿器

・肉柄「PPクロスバッグ」

・KING柄「ミニチャーム」

・店舗デザイン「アイラップ」

・ぐ〜ぐ〜「入浴剤」（レモンの香り、セージの香り）

★6000円分のクーポン券(500円×12枚)

店内飲食時の会計3000円ごとに、クーポン1枚が利用可能。



★焼肉きんぐオリジナル加湿器



★肉柄「PPクロスバッグ」



★KING柄「ミニチャーム」



★店舗デザイン「アイラップ」



★ぐ〜ぐ〜「入浴剤」(レモンの香り、セージの香り)





【抽選販売の概要】

・販売価格：5000円

・抽選受付期間：11月4日10時～11月17日23時59分

・抽選結果発表：12月1日以降

・購入・受取期間：12月25日～2027年1月5日（12月31日、1月1日を除く）

・販売方法：公式アプリまたはWEBマイページから事前抽選

・購入数：1人1個まで



なお、クーポン券はほかの割引券・特典との併用はできません。また、受取店舗は応募時に指定する必要があります。



福袋の申し込み、詳細は公式サイトから確認できます。



公式サイト → https://www.yakiniku-king.jp/lp/fukubukuro2027/

クーポンだけで6000円分！ 加湿器も攻めてる

5000円の福袋に6000円分のクーポン券が入っているとは、なかなか太っ腹！ クーポンは3000円の会計ごとに1枚使える仕組みなので、焼肉きんぐによく行く人ほど活用できそうですね。



そして、グッズも見逃せません。特に肉がのった焼き網のようなデザインの加湿器は、なんとも焼肉きんぐらしい！ まさか福袋にこんなグッズが入っているとは驚きです。



お得なクーポンに、遊び心たっぷりのオリジナルグッズ。焼肉きんぐファンにはうれしい福袋ですね。購入には事前抽選への応募が必要なので、気になる人は受付期間をチェックしておきましょう。

（※文中の価格はすべて税込）