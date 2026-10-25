肉がのった加湿器!? 5000円で6000円分のクーポン！ 焼肉きんぐの福袋が攻めてる

焼肉きんぐは「焼肉きんぐの福袋2027」（5000円）の抽選受付を11月4日より開始します。
「焼肉きんぐの福袋2027」は抽選で販売
今回の福袋には、6000円分のクーポン券と、非売品のオリジナルグッズ5点が入っています。価格は5000円。
クーポン券は500円券が12枚で、店内飲食時に会計3000円ごとに1枚利用できます。利用期間は2027年1月12日～4月30日と、5月1日～7月31日の2期に分かれ、それぞれ6枚ずつ使用できます。
さらに、オリジナルグッズには、焼肉をイメージしたユニークな加湿器をはじめ、肉柄のバッグやミニチャームなどが用意されています。
【福袋の内容】
・6000円分のクーポン券（500円×12枚）
・焼肉きんぐオリジナル加湿器
・肉柄「PPクロスバッグ」
・KING柄「ミニチャーム」
・店舗デザイン「アイラップ」
・ぐ〜ぐ〜「入浴剤」（レモンの香り、セージの香り）
★6000円分のクーポン券(500円×12枚)
店内飲食時の会計3000円ごとに、クーポン1枚が利用可能。
★焼肉きんぐオリジナル加湿器
★肉柄「PPクロスバッグ」
★KING柄「ミニチャーム」
★店舗デザイン「アイラップ」
★ぐ〜ぐ〜「入浴剤」(レモンの香り、セージの香り)
【抽選販売の概要】
・販売価格：5000円
・抽選受付期間：11月4日10時～11月17日23時59分
・抽選結果発表：12月1日以降
・購入・受取期間：12月25日～2027年1月5日（12月31日、1月1日を除く）
・販売方法：公式アプリまたはWEBマイページから事前抽選
・購入数：1人1個まで
なお、クーポン券はほかの割引券・特典との併用はできません。また、受取店舗は応募時に指定する必要があります。
福袋の申し込み、詳細は公式サイトから確認できます。
公式サイト → https://www.yakiniku-king.jp/lp/fukubukuro2027/
クーポンだけで6000円分！ 加湿器も攻めてる
5000円の福袋に6000円分のクーポン券が入っているとは、なかなか太っ腹！ クーポンは3000円の会計ごとに1枚使える仕組みなので、焼肉きんぐによく行く人ほど活用できそうですね。
そして、グッズも見逃せません。特に肉がのった焼き網のようなデザインの加湿器は、なんとも焼肉きんぐらしい！ まさか福袋にこんなグッズが入っているとは驚きです。
お得なクーポンに、遊び心たっぷりのオリジナルグッズ。焼肉きんぐファンにはうれしい福袋ですね。購入には事前抽選への応募が必要なので、気になる人は受付期間をチェックしておきましょう。
（※文中の価格はすべて税込）
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