肉汁じゅわっ！ 松のやの「メンチかつ」が帰ってくる！ うまトマ＆濃厚デミも

とんかつチェーン「松のや」では10月28日15時より、「デミメンチかつ定食」「うまトマメンチかつ定食」など「メンチかつ」関連商品を販売します。
肉汁ジューシーな「メンチかつ」が復活！
松のやではこれまでにも「メンチかつ」をたびたび販売してきました。とんかつ店ならではの揚げたてサクサクの衣と、お肉のジューシーな味わいが好評といいます。今回も復活。
▲「デミメンチかつ定食」（1090円）
メンチかつに濃厚なデミグラスソースを合わせた一品。メンチかつは、口噛めば“サクッと、じゅわっ”とした心地よい食感とともに、あつあつの肉汁が口いっぱいに広がるそうです。
▲「うまトマメンチかつ定食」（1090円）
松屋フーズで絶大な人気を誇るうまトマソースと融合させた「うまトマメンチかつ定食」も登場。
▲「チーズデミメンチかつ定食」（1290円）
「デミメンチかつ定食」にチーズをプラス。
▲「チーズうまトマメンチかつ定食」（1290円）
「うまトマメンチかつ定食」にチーズをプラス。
▲「ロースかつ＆メンチかつ（うまトマソース）定食」（990円）
松のや自慢のロースかつを組み合わせた贅沢な「ロース＆メンチかつ定食」もラインナップ。
▲「ロースかつ＆メンチかつ（デミソース）定食」（990円）
とんかつ店のメンチって反則級
松のやが手掛ける「メンチかつ」。とんかつチェーンだけに、衣のサクサク感はお手のもの。肉汁たっぷりで、定食の主役になってくれる強者です。
今回は「うまトマ」や「濃厚デミ」などのソースを合わせたメニューが登場。メンチかつに濃厚なソースとは、これはごはんが進みそうです！
・発売日：2026年10月28日
（※文中の価格はすべて税込）
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