うなぎ屋の手羽先、1本100円！ 6本なら500円！ これは気になる

うな丼チェーン「名代 宇奈とと」は10月27日より、「特製タレ手羽先」を一部店舗で発売します。1本100円、6本セットは500円。
うなぎならぬ鶏手羽
「特製タレ手羽先」1本100円で発売
宇奈ととは今年3月から、うなぎをつまみにお酒を楽しむ「ととのみ」を提案してきました。そんな中、鶏手羽を使用したおつまみメニュー「特製タレ手羽先」が新登場。
うな丼にも使用している秘伝の特製タレを使用。味は「胡椒」「山椒」「七味」「BBQ」の4種類から選ぶことができます。
価格は1本100円で、同じ味の6本セットは500円。
販売店舗は以下の通り。
【「特製タレ手羽先」販売店舗】
新宿センタービル店、神田店、八丁堀店、上野店、北千住店、錦糸町店、中野店、立川店、品川シーサイド店、うなまる酒場 南千住店、川崎店、本町店、南森町店、九条店
手羽先6本とお酒で890円！
今回の「特製タレ手羽先」は、「ととのみ」の新たな看板メニューとして登場します。
例えば、手羽先6本セット（500円）にレモンサワー（390円）を合わせても890円！
さらに、宇奈ととでは手羽先の4つの味に合わせて、おすすめのドリンクを提案しています。
・胡椒：レモンサワー（390円／メガ650円）
・山椒：京都産抹茶割り（430円）
・七味：黒烏龍茶割り（430円）
・BBQ：酎ハイ（380円）
手羽先の味に合わせて、お酒との組み合わせも楽しめるそうです。
うなぎのタレの手羽先、おいしそう！
今回の手羽先には、うな丼にも使っている秘伝の特製タレをそのまま使用。醤油とみりんの甘辛いタレは、鶏の皮や脂とも相性が抜群だといいます。
宇奈ととによると、手羽先のために新しくタレを作るのではなく、うなぎ屋の一番の武器をそのまま生かしたそう。「うなぎ屋なのに」ではなく「うなぎ屋だから」おいしい手羽先に仕上がったとしています。
うな丼でおなじみのタレが手羽先に！ これはちょっと食べてみたいですね。
・発売日：2026年10月27日
（※文中の価格はすべて税込）
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