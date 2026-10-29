Office 2年分付きで11万9800円！ Ryzen 5と16GBメモリも備えたLenovoの14型ノートが27％オフ

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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」をチェック！

Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003KJP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格164,800円から27％オフの119,800円で販売中。

14型のWUXGA IPS液晶を搭載し、重さは約1.39kg。自宅での作業はもちろん、外出先にも持ち出せるサイズ。Ryzen 5 8640HSに16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせ、指紋認証や日本語キーボードも装備。Microsoft 365 Personalの24か月版が付属するほか、買い切り型のOffice 2024も選べるため、仕事用のノートPCを探している人にも合う構成だ。

①24か月版と買い切り版から選べるOffice

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、買い切り型のOffice Home & Business 2024も選択可能。Microsoft 365は24か月後に自動更新され、買い切り版を利用する場合は所定の切り替え手続きが必要となる。

②Ryzen 5と16GBメモリを備えた基本構成

CPUには6コアのRyzen 5 8640HSを採用し、最大動作周波数は4.9GHz。16GBのDDR5-5600メモリと512GBのPCIe NVMe SSDを搭載する。グラフィックスにはCPU内蔵のRadeon 760Mを使用し、OSはWindows 11 Homeだ。

③16対10の14型液晶と充実した接続端子

14型のWUXGA IPS液晶は1920×1200ドットの非光沢仕様。USB Type-C端子はPower DeliveryとDisplayPortに対応する。USB Type-A端子2基、HDMI端子、4-in-1 SDカードリーダーも備え、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 8640HS

【メモリ】16GB DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）

【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）／Office Home & Business 2024（選択可能）