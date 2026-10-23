Amazonセール情報大紹介！ 第2408回
ノートPCの買い替え、欲しいのは「ちょうどいい」1台！ ASUS「Vivobook Go 15」がOffice2年分付きで18％オフの13万9800円
2026年10月23日 20時10分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook Go 15（E1504FA-R5165BLSAM）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格169,800円から18％オフの139,800円で販売中。
買い替えるなら、Officeも使えて、メモリや画面の広さにも不満を残したくない。ASUSの「Vivobook Go 15」は、16GBメモリと512GB SSDに加え、15.6型フルHD液晶とテンキー付き日本語キーボードを搭載。文書作成から表計算まで、毎日使うパソコンとして欲しい装備がそろっている。
①Officeを2年間使える充実の基本構成
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、Officeを2年間利用できる。CPUには4コア8スレッドのAMD Ryzen 5 40を採用。16GBのLPDDR5-5500メモリと512GBのPCI Express 3.0 x2 SSDを搭載する。
②15.6型フルHD液晶と日本語キーボード
15.6型のフルHD（1920×1080ドット）液晶を搭載。リフレッシュレートは60Hzで、光の映り込みを抑えるノングレア仕様を採用している。キーボードは102キーの日本語配列で、数字の入力に使えるテンキーも装備。画面は狭額縁デザイン。
③プライバシーシャッターとWi-Fi 6E対応
約92万画素のウェブカメラには、プライバシーシャッターを搭載。AIノイズキャンセリング機能も備える。無線通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、HDMIやUSB Type-C、USB Type-Aなどの接続端子も用意されている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 40
【メモリ】16GB LPDDR5-5500
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 3.0 x2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、ノングレア、60Hz
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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