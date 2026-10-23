ブラウン「シリーズ9 SPORT」が25％オフ！ 替刃も全自動洗浄器も付いて5万2655円

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【Amazonで割引中】ブラウン 電気シェーバー「シリーズ9 SPORT（9360cc-BSP）」をチェック！

ブラウンの電気シェーバー「シリーズ9 SPORT（9360cc-BSP）」がAmazonで割引対象。過去価格70,510円から25％オフの52,655円で販売中。

今回のAmazon限定セットは、洗浄と充電を同時に行える全自動システムに加え、交換用の替刃も付属する。本体にはアゴ下に密着するヘッドや音波振動テクノロジーを採用し、深剃りにも対応。剃り心地に関わる機能から毎日の手入れまで、まとめてそろえられるのがうれしい。

①洗浄と充電を同時にこなす6in1システム

付属する6in1全自動アルコール洗浄システムは、シェーバーの洗浄と充電を同時に行える。さらに、交換用の替刃もセットに含まれているのが特徴だ。シェーバー本体だけでなく、洗浄器や替刃まで一緒に購入できるAmazon限定モデル。

②アゴ下に密着するヘッドと極薄網刃を採用

アゴ下のような剃りにくい部分にも密着する「アゴ下PRO密着」ヘッドを採用。極薄の網刃を備え、肌下-0.01mmの深剃りに対応する。さらに音波振動テクノロジーを搭載し、寝たヒゲや長いヒゲにも対応する。

③お風呂剃りに対応する防水設計と60分駆動

100％防水仕様で、お風呂でのシェービングにも対応する。充電式で、最大60分間の使用が可能だ。持ち運びに使えるトラベルケースも付属。ドイツで設計・製造された長持ち設計。