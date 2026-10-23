Amazonセール情報大紹介！ 第2406回
Ryzen 7にOfficeが2年分付いて11万9800円！ ASUS「Vivobook 15」が23％オフ
2026年10月23日 11時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785WS）」がAmazonで割引対象。過去価格154,800円から23％オフの119,800円で販売中。
文書作成や表計算に使うOfficeが付属し、CPUにはRyzen 7を採用。パソコン本体とソフトをまとめてそろえられるのが魅力だ。15.6型のフルHD液晶にテンキー付き日本語キーボードを備え、文書の編集から数字の入力までこなせる。
①Officeの24か月版とテンキーを装備
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属し、WordやExcelを利用できる。テンキー付き日本語キーボードは、キーピッチ約19.05mm、キーストローク約1.4mm。15.6型液晶も備え、文書作成や表計算に対応する。
②Ryzen 7搭載でメモリ用の空きスロットも
8コア16スレッドのRyzen 7 7840HSを採用。メモリは8GBで、空きSO-DIMMスロットを1基備える。512GBのPCI Express 4.0対応SSDを搭載し、グラフィックスにはCPU内蔵のAMD Radeon グラフィックスを使用する。
③180度ヒンジとカメラの便利な機能
画面を180度まで開けるヒンジを採用。ウェブカメラにはレンズを物理的に覆うプライバシーシャッターを備え、AIノイズキャンセリング機能も搭載する。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.4に対応し、HDMI端子も備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7840HS
【メモリ】8GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD液晶（1920×1080ドット、60Hz）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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