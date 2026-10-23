Amazonセール情報大紹介！ 第2405回
パスワード入力なしでWindowsにサインイン可能！ 指紋認証を後付けできるエレコムのUSBリーダーが6731円
2026年10月23日 07時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】エレコム USB指紋認証リーダー「CR-FI01UBK」をチェック！
エレコムのUSB指紋認証リーダー「CR-FI01UBK」がAmazonで割引対象。参考価格7,480円から10％オフの6,731円で販売中。
パソコンにサインインするたびにパスワードを入力するのが面倒なら、こんな小さなUSB機器が役立つかもしれない。指紋認証のないWindows PCでも、USBポートに接続すれば、Windows Hello機能で指紋によるサインインが可能になる。重さはわずか約2g。ノートPCに挿したまま持ち運べるのも特徴だ。
①Windows Hello対応、指紋は10件まで登録
Windows 10／11に対応し、Windows Helloによる指紋認証が利用できる。360度対応の静電容量式タッチセンサーを採用し、指紋は最大10件まで登録可能。対応するウェブサイトではパスキー認証にも利用できる。
②指紋を内部で照合するMoC方式
指紋データをデバイス内部で保持・照合するMoC方式を採用。指紋データそのものをPCへ送信しない仕組みだ。Windows Hello ESSにも対応し、Microsoft社認証済みのICを採用。センサーの解像度は508DPIとなっている。
③約2gの小型設計でUSB給電にも対応
本体サイズは約16×19×11mm、重さは約2g。USB-Aポートに直接接続でき、USBバスパワーで動作する。USBハブやドッキングステーション経由でも利用できるが、電力供給や互換性によっては利用できない場合がある。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2404回
トピックス990gで32GB＋1TB、有機ELまで！ ASUS「Zenbook SORA」が12％オフの28万9800円
-
第2403回
トピックステレビの音に1万6800円のプチ贅沢！ 最大160W＆立体音響対応のフィリップス製サウンドバーが44％オフ
-
第2402回
トピックスASUSの14型ノート「Vivobook Go 14」がAmazonでタイムセール！ Ryzen 5と16GBメモリを搭載
-
第2401回
トピックスLenovoのRyzen 7ノートが11万9800円！ 16GBメモリ搭載、15.3型「IdeaPad Slim 3」が29％オフ
-
第2400回
トピックスお湯を沸かして、そのまま持ち歩ける！ サンコーの水筒みたいな「ボトルケトル」が20％オフの5600円
-
第2398回
トピックス16型ゲーミングノートでも薄さと軽さが欲しい！ RTX 5050搭載で最薄18mm・約1.95kgのASUS「Gaming V16」がセールで18万9800円に
-
第2397回
トピックス14万9800円で有機ELもCore Ultra 5も！ 約1.3kgで持ち歩けるASUS「Vivobook S14」がタイムセール中
-
第2396回
トピックスピザを最後の一切れまで温かく！ 弁当も卓上で保温できるTHANKOの「フードウォーマープレート」が20％オフの5980円
-
第2395回
トピックス8GBメモリでも選びたくなる？ 約1kgのアルミボディーに2.5Kタッチ液晶を備えたDell「XPS 13」が12万7980円
-
第2394回
トピックス7000mAhも積んで厚さ約7.99mm！ モトローラの新スマホ「edge 70 fusion」が10月23日発売
- この連載の一覧へ