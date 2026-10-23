パスワード入力なしでWindowsにサインイン可能！ 指紋認証を後付けできるエレコムのUSBリーダーが6731円

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【Amazonで割引中】エレコム USB指紋認証リーダー「CR-FI01UBK」をチェック！

エレコムのUSB指紋認証リーダー「CR-FI01UBK」がAmazonで割引対象。参考価格7,480円から10％オフの6,731円で販売中。

パソコンにサインインするたびにパスワードを入力するのが面倒なら、こんな小さなUSB機器が役立つかもしれない。指紋認証のないWindows PCでも、USBポートに接続すれば、Windows Hello機能で指紋によるサインインが可能になる。重さはわずか約2g。ノートPCに挿したまま持ち運べるのも特徴だ。

①Windows Hello対応、指紋は10件まで登録

Windows 10／11に対応し、Windows Helloによる指紋認証が利用できる。360度対応の静電容量式タッチセンサーを採用し、指紋は最大10件まで登録可能。対応するウェブサイトではパスキー認証にも利用できる。

②指紋を内部で照合するMoC方式

指紋データをデバイス内部で保持・照合するMoC方式を採用。指紋データそのものをPCへ送信しない仕組みだ。Windows Hello ESSにも対応し、Microsoft社認証済みのICを採用。センサーの解像度は508DPIとなっている。

③約2gの小型設計でUSB給電にも対応

本体サイズは約16×19×11mm、重さは約2g。USB-Aポートに直接接続でき、USBバスパワーで動作する。USBハブやドッキングステーション経由でも利用できるが、電力供給や互換性によっては利用できない場合がある。