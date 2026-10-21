デスクまわりがスッキリ！6ポート搭載の卓上電源タップ「Anker Nano Charging Station」

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Nano Charging Stationは、Ankerの販売する電源タップです。Amazon.co.jpでは6990円で販売され、売れています（10月21日現在）。

本製品は最大67W出力に対応した、厚さ約19mmのコンパクトな卓上電源タップです。AC差込口2口に加え、USB-C×2口、USB-A×2口の合計6ポートを搭載し、PCやスマホなど最大6台の機器を同時に急速充電可能です。

1.5mの電源コードを備えた薄型設計で、デスクやベッド周りの配線をすっきり整理。自宅はもちろん、旅行や出張時の持ち運びにも重宝する利便性の高い充電ステーションです。

最大67Wの高出力でMacBook Proも急速充電

単ポート利用時に最大67Wの出力に対応。ノートPCからスマートフォンまで、幅広い機器へ手軽に急速充電が行えます。

これ1台で最大6台の機器をまとめて同時充電

ACコンセント2口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを搭載。デスク周りの多様なデバイスを1か所に集約できます。

持ち運びにも便利な厚さ約19mmのコンパクト薄型ボディ

設置場所をとらないスリムな正方形デザインを採用。デスク上が片付くほか、鞄に納まりやすく出張や旅行でも活躍します。

まとめ：スッキリ整理できる

おすすめしたいのは、「電源コードが散らかってる人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常にコンパクトなのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなく、USBを直接繋げれば充電できるので、配線がスマートになります。

また、出張や旅行先でコンセントが少なく困りがちですが、本製品があれば手軽に充電口を増やせます。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。