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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第323回

デスクまわりがスッキリ！6ポート搭載の卓上電源タップ「Anker Nano Charging Station」

2026年10月21日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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AmazonでAnkerの「Nano Charging Station」をチェック！
 

最大6台まとめて充電！
「Anker Nano Charging Station」

　Nano Charging Stationは、Ankerの販売する電源タップです。Amazon.co.jpでは6990円で販売され、売れています（10月21日現在）。

　本製品は最大67W出力に対応した、厚さ約19mmのコンパクトな卓上電源タップです。AC差込口2口に加え、USB-C×2口、USB-A×2口の合計6ポートを搭載し、PCやスマホなど最大6台の機器を同時に急速充電可能です。

　1.5mの電源コードを備えた薄型設計で、デスクやベッド周りの配線をすっきり整理。自宅はもちろん、旅行や出張時の持ち運びにも重宝する利便性の高い充電ステーションです。

「Anker Nano Charging Station」の特徴

最大67Wの高出力でMacBook Proも急速充電

　単ポート利用時に最大67Wの出力に対応。ノートPCからスマートフォンまで、幅広い機器へ手軽に急速充電が行えます。

これ1台で最大6台の機器をまとめて同時充電

　ACコンセント2口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを搭載。デスク周りの多様なデバイスを1か所に集約できます。

持ち運びにも便利な厚さ約19mmのコンパクト薄型ボディ

　設置場所をとらないスリムな正方形デザインを採用。デスク上が片付くほか、鞄に納まりやすく出張や旅行でも活躍します。

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まとめ：スッキリ整理できる

　おすすめしたいのは、「電源コードが散らかってる人」です。1つのコンセントを6口に増やす大型電源タップとは違い、本製品はAC2つ＋USB4つとなっているため非常にコンパクトなのが特徴。スマホの充電などはACアダプターではなく、USBを直接繋げれば充電できるので、配線がスマートになります。

　また、出張や旅行先でコンセントが少なく困りがちですが、本製品があれば手軽に充電口を増やせます。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。

Amazon.co.jpでチェック

Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブラック | (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy

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