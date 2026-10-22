990gで32GB＋1TB、有機ELまで！ ASUS「Zenbook SORA」が12％オフの28万9800円

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【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170BE）」をチェック！

ASUSの14型ノートPC「Zenbook SORA（UX3407NA-GL32170BE）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格329,800円から12％オフの289,800円で販売中。

軽さを重視しても、メモリやストレージ、画面の仕様は妥協したくない。そんな人に向けたのが、ASUSの「Zenbook SORA」だ。約990gの軽量ボディーながら、動画再生時には約20時間のバッテリー駆動に対応。CPUにはSnapdragon X2 Eliteを採用し、持ち運びやすさだけでなく、装備にもこだわった14型モバイルノートPCだ。

①約30％軽く、3倍の強度を誇る新素材

本体にはASUS独自の新素材「Ceraluminum」を採用。セラミックの軽さと硬さ、金属の柔軟性と耐久性を兼ね備え、従来のZenbookシリーズと比べて約30％軽く、3倍の強度を誇る。

②鮮やかな有機ELと低ブルーライト認証

14型のASUS Lumina OLEDディスプレーを搭載。広い色域と深い黒が特徴で、映画や動画を鮮やかに映し出す。さらに、テュフラインランドの低ブルーライト認証も取得しており、長時間の視聴でも目に優しい仕様。

③USB4を2基搭載、Wi-Fi 7対応

USB4対応のType-C端子を2基搭載し、映像出力や本体への給電にも対応。USB Type-AやHDMIも備える。無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、赤外線カメラによる顔認証も利用できる。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X2 Elite X2E-88-100

【メモリ】32GB LPDDR5X-9523

【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0対応、NVMe）

【ディスプレー】14型有機EL（1920×1200ドット、60Hz）