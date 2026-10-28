今、何Wで充電中？ 最大140W・4台同時充電対応のディスプレイ付きUSB充電器

エレコムは、最大140Wの高出力と最大4台の同時充電に対応したAC充電器「ACDC-PD132140BK」を10月下旬に発売する。価格は12,980円。USB Type-Cポート×3とUSB-Aポート×1を備え、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどをまとめて充電できる点が特徴だ。

最大の特徴は、液晶ディスプレイで各ポートの充電状況をバーと数値で表示できる電力ディスプレイだ。合計出力だけでなく、各ポートが何Wで動作しているかをひと目で確認できるため、複数機器を同時接続した際も充電の進み具合を把握しやすい。さらに、液晶画面の外周リングが本体温度の変化を知らせ、通常時はグリーン、温度上昇による出力制限時はオレンジに点灯する仕組みとなっている。

1ポート使用時はUSB Type-C1/C2ポートで最大140W出力に対応し、高性能WindowsノートパソコンやMacBookの高速充電にも活用できる。USB Power Delivery規格に加え、EPR規格、EPR AVS規格、PPS規格にも対応するため、iPhoneやiPadなどのモバイル機器から高出力を必要とする機器まで幅広く使える。加えて、Thermal Protectionを搭載し、通電時の温度を監視・制御することで安全性にも配慮している。

このほか、GaN II Plusを採用し、高出力と小型化の両立を図っている点も見逃せない。電気用品安全法(PSE)の適合品で、日本国内専用設計だ。なお、充電ケーブルは同梱しないため、別途用意する必要がある。