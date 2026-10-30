Amazonセール情報大紹介！ 第2432回
10万円でお釣りがくる！ Core 5＋16GBメモリ搭載のLenovo「IdeaPad Slim 3」が21％オフの9万4800円
2026年10月30日 22時50分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 15.3型ノートPC「Lenovo IdeaPad Slim 3（83RR00BXJP）」をチェック！
Lenovoの15.3型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83RR00BXJP）」がAmazonのタイムセール対象。過去価格99,800円から5％オフの94,800円で販売中。
ノートPCの予算は10万円以内。できれば安さだけでなく、性能や装備にも納得して選びたい。そんな人には、このIdeaPad Slim 3がよさそうだ。Core 5と16GBメモリに加え、512GB SSDと15.3型のWUXGA IPS液晶を搭載。テンキー付きの日本語キーボードや指紋認証も備えている。これで9万4800円なら、十分に購入候補に入る1台だ。
①6コアのCore 5に16GBメモリ
CPUには6コア構成のCore 5 320を採用し、最大4.60GHzで動作する。メモリはDDR5-5600の16GBで、ストレージには512GBのPCIe NVMe SSDを搭載。OSにはWindows 11 Homeを採用している。
②15.3型IPS液晶は縦横比16:10
ディスプレーは1920×1200ドットのWUXGA解像度で、IPS方式を採用。縦横比16:10の画面となっており、表面は非光沢仕様だ。LEDバックライトを搭載し、約1677万色の表示に対応する。
③テンキー付き日本語配列に指紋認証も
キーボードはテンキー付きの日本語JIS配列で、Copilotキーも装備。指紋認証やマルチタッチ対応のタッチパッドも備える。720p HDウェブカメラには物理的なプライバシーシャッターを搭載している。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 320
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.3型WUXGA IPS液晶（1920×1200ドット、非光沢）
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