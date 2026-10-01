セガは10月1日、世界中で高い人気を誇るシミュレーションゲーム「Football Manager」（フットボールマネージャー）シリーズの最新作『Football Manager 27』（以下、FM27）の発売日を発表。発売日は2026年11月11日（パッケージ版は2026年11月20日）で、対応プラットフォームはPlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Mac／Netflix。価格は7990円だ（Netflixはサブスクリプションサービス料金に含まれる）。

また、機能詳細解説動画の第3弾「進化を遂げたマッチデー体験」を公開した。

『Football Manager』は、セガと英国の開発会社・Sports Interactiveを代表する世界的に人気のシリーズ。地元のセミプロチームから世界有数の名門クラブまで、好きなクラブの全権監督としてチームをさらなる高みに押し上げていくことが目標の“比類なきリアルサッカーのシミュレーションゲーム”となっている。

▼進化を遂げたマッチデー体験 | 『FM27』機能徹底解説

https://www.youtube.com/watch?v=_NWzVXCihRA

■機能詳細解説動画「進化を遂げたマッチデー体験」

●すべての試合を、より味わい深く体験

『FM27』ではマッチデーの雰囲気が強化され、観客、スタジアム、天候などが高次元へと昇華した。観客や天候、ライティングなどのダイナミックな進化がマッチデーの高揚感をより一層引き立て、すべての試合をより味わい深いサッカーのドラマとして体感できる。

●より熱狂的なスタンド

試合前の盛り上がりからキックオフ、そして土壇場での同点ゴールがもたらす大興奮に至るまで、スタンドの熱気がピッチ上のアクションをよりリアルに反映するようになった。さらにホームユニフォームと旗が加わったことで、スタンドはより味わい深く、ダイナミックな世界観を醸し出している。

●次世代の選手たち

体格のバリエーションが増え、筋肉の表現もさらに精細になったことで、ボールタッチやタックルの細かな動きまで、よりリアルに感じられるようになった。選手がピッチを駆け、激しく競りあう中、新たに導入された物理表現によって、髪もより自然に動くように。選手たちの表情や動きがさらに豊かになり、より生き生きと感じられる。

【ゲーム情報】

タイトル：Football Manager 27（フットボールマネージャー27）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：PC（Steam／Epic／Windows）／Mac

配信日：2026年11月11日予定

価格：7990円

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 27 Console（フットボールマネージャー27コンソール）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：

ダウンロード版：2026年11月11日予定

パッケージ版：2026年11月20日予定

価格：7990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

タイトル：Football Manager 27 Mobile（フットボールマネージャー27モバイル）

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーション

配信：セガ

プラットフォーム：Netflix

配信日：2026年11月11日予定

価格：無料（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

© Sports Interactive Limited 2026. Published by SEGA.

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