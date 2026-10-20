【今日】Switch 2版モンハンワイルズ、無料体験版配信
カプコンは10月20日、Nintendo Switch 2向けに「モンスターハンターワイルズ」序盤体験版の配信を開始した。
本体験版では序盤部分を「製品版」と同じ内容で遊べ、キャラクターの作成や物語の幕開けとなるプロローグから、Chapter1-3「森へ」までを無料でプレイできる。
チャタカブラの討伐やケマトリスの狩猟といった「モンスターハンターワイルズ」で初登場となるモンスターの狩猟が可能。多彩な14武器種による新たなハンティングアクションを体験しよう。
また、本体験版はオフライン専用となるが、Nintendo Switch 2 本体と体験版があれば、「ローカル通信」で近くの人と最大4人でマルチプレイを楽しめる。またクエスト中に救難信号を送ることで、狩りを手助けするNPCの「サポートハンター」が救援に駆けつけてくれる。
※製品版のオンライン環境では世界中のプレイヤーとクロスプレイでのマルチプレイが可能です。
※本体験版はオフライン専用となります。製品版で可能なオンライン機能およびフォトモードは利用できません。
※ローカル通信は、「序盤体験版」同士、または「製品版」同士でのみご利用いただけます。
※本体験版は諸般の事情により予告なく内容の変更、配信を停止する場合があります。
体験版のデータは、12月4日発売の製品版へ引継ぎ可能。先行して発売したPlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam版での大型アップデートコンテンツもすべて収録されているので、最初からたっぷりと狩りを楽しめる。
2027年には大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」も発売予定。オンラインマルチはクロスプレイにも対応しているので、それまでにSwitch 2版を遊び尽くしておけばちょうどいいタイミングで先行ハンターと合流できるかもしれない。
まずは無料の体験版から、ぜひプレイしてみよう。
・ニンテンドーストアはこちら
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102604
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ※PlayStation 5／Xbox Series X|S／Steam版も発売中
発売日：2026年12月4日予定
価格：
通常版：4990円（パッケージ／ダウンロード）※DL版は3742円（2027年1月7日まで）
デラックスエディション：4990円（パッケージ）
ゴールドエディション：7990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」
ジャンル：ハンティングアクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン1～4人）
CERO：審査予定
※本作をプレイするには、『モンスターハンターワイルズ』本編が必要となります。
※『モンスターハンターワイルズ』本編で、★7の任務クエスト「夢から覚めて」（Chapter6-1）のクリアが必要です。
※画面は開発中のものです。
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