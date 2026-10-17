美と出世欲に狂いヲタク道を邁進する戦国男『へうげもの』全巻50%還元【Amazonマンガ週末祭】

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10月第3週（10月16日～18日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「受賞歴ありの注目作品」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。

その中から、今回は山田芳裕センセイの『へうげもの』をご紹介。

古田織部のキャラデザインのモデルは「ゆがんだ焼き物」だった

『へうげもの』の古田織部のキャラクターデザインのモデルは、肖像画などではなく、焼き物だったそうです。古田織部は実在の人物ですが、史料が少なく、残された焼き物からの想像で膨らませて作ったんだとか。山田芳裕センセイが惹かれたのは、左右非対称でゆがんだ織部焼。こんな造形を好んだ男が平凡なはずはない、と。残された器から、それを愛した人の顔を想像したらしい。

一方、和歌や茶の湯を解する戦国の教養人・細川幽斎の顔は、その子孫である元内閣総理大臣の細川護煕氏から拝借。後にご本人と対談した山田センセイは、勝手にモデルにして顔を似せてしまったことを謝ってました。律儀（笑）。

「第13回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞（2009年度）」、「第14回手塚治虫文化賞マンガ大賞（2010年）」受賞

へうげもの

山田芳裕 (著)

全25巻（完結）

19,800円 ＋ポイント還元 9,900 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

織田信長に仕える武将・古田左介、のちの織部は、出世を望みながらも、茶器や美しい品々への欲を抑えられない。信長の壮大な美意識と千利休の茶の湯に触れ、武功と数寄の間で揺れながら、自分だけの美を求めていく。本能寺の変、秀吉の天下、徳川の時代へ。権力者たちの争いに巻き込まれつつ、茶碗、建築、服飾、料理にまで心を奪われる織部の生涯を、笑いと大胆な歴史解釈で描く。