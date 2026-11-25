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tugenekoセンセイのこじらせ漫画『上野さんは不器用』が、50%オフ価格に！ そんでもってついでに44%のポイント還元まで付いて、全10巻で実質2,094円です。

まあ、白泉社の「50%オフに44%ポイント還元！どや、安かろう!?」ってのはわかるんだが、結局いくらなのか電卓を握らされる感じが、上野さんがて発明品を回りくどく作るのと完全に同じ手口。値引きの仕方が不器用すぎる。でもありがとうと言わざるを得ないこの感じ。

作品紹介

中学校の科学部部長にして天才発明家・上野さんは、部活の後輩・田中くんのことが大好きすぎる。しかし超がつくほど不器用で、想いを伝えるために自作の微エロい発明品を使ってアピールするが、田中くんが天然ドSで鈍感すぎるせいで、上野さんの想いはいつも空回り＆エッチな方向に暴走！ 斬新すぎるセクハラ方面寄りの発明品＋ドタバタラブコメ！

tugenekoセンセイ、お元気ですか？