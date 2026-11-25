Kindle漫画セール情報「推し漫」 第336回
50%オフの価格に44%ポイント還元!! tugenekoセンセイの『上野さんは不器用』が実質1冊209円【Kindle漫画セール情報】
2026年11月25日 16時00分更新
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tugenekoセンセイのこじらせ漫画『上野さんは不器用』が、50%オフ価格に！ そんでもってついでに44%のポイント還元まで付いて、全10巻で実質2,094円です。
まあ、白泉社の「50%オフに44%ポイント還元！どや、安かろう!?」ってのはわかるんだが、結局いくらなのか電卓を握らされる感じが、上野さんがて発明品を回りくどく作るのと完全に同じ手口。値引きの仕方が不器用すぎる。でもありがとうと言わざるを得ないこの感じ。
tugenekoセンセイ、お元気ですか？
上野さんは不器用
tugeneko (著)
全10巻（完結）
3,790円 ＋ポイント還元 1,696 pt (44%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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