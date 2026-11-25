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AIを持つ人間型ロボットの「病」を通して、人間とAIの共存を描く近未来SF漫画『AIの遺電子』が、1巻99円セール中。

AIに心は必要か？ 心を持ったAIと、人間は共存できるのか？

ヒューマノイド＝ロボットに心がある話をすんなり受け入れられるのは、『鉄腕アトム』から続く、心を宿すロボットの活躍を描いた漫画を子どものころから読んでいる日本独自の刷り込み文化が土台があるからなのだという言説を読んだことがある。「ロボットにだって心があって、心があるなら病むことだってある」と考えられる感覚自体が、日本独自の遺伝子なのがちょっと面白い。海外の人は、本作を読んでどう感じるのか興味ある。

作品紹介

人間そっくりの姿と心を持つ「ヒューマノイド」が、社会の一員として暮らす近未来。医師・須堂光のもとには、体や心に問題を抱えたヒューマノイドたちが訪れる。記憶のバックアップや自我にまつわる悩みなど、人間とAIがともに生きる社会ならではの問題に、須堂は医師として向き合っていく。